李四川喊要新北「路平、燈亮、水溝通」 侯友宜：全力把它做好

國民黨新北市長參選人李四川日前說要讓新北「路平、燈亮、水溝通」，民進黨新北市議員李宇翔（右）今問新北市長侯友宜（中）是否有做到？侯友宜回應「都全力把它做好」。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川日前說要讓新北「路平、燈亮、水溝通」，民進黨新北市議員李宇翔今在市政總質詢問新北市長侯友宜是否有做到？侯友宜回應「都全力把它做好」，有不滿意的就趕快做，李宇翔另點出新北交通局交通科的人力遠遠不足台北市，新北今年多4百億元卻沒改善此問題，侯友宜回應「能夠做得會全力以赴」。

李宇翔質詢時問侯友宜「新北跟台北哪個城市比較偉大？」侯友宜回應「新北市比較偉大」，侯友宜進一步說，「路平、燈亮、水溝通」不是所有事情都能做到百分之百滿意，不滿意的就趕快做，這也是當時提出來最簡單的基礎建設核心要做好的一部分，包含衛生、社會秩序與安寧，「大概有信心啦」。

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李宇翔說，他比對雙北市府，台北市設有交通管制工程處、公園路燈工程管理處等專責二級單位，交通工程處的預算員額共有222人，而新北市交通局總員額279人，但裡面只有一個交通科負責相關業務，且該科遠遠不足北市，新北又幅員遼闊，發現有承辦人甚至上午跑石門、下午趕林口，但現況是今年新北多了4百億元，卻沒針對新北公務員的相關福利、職權去讓他們紓壓，他拜託侯友宜改善；侯友宜回應「我們能夠做得會全力以赴」。

他也舉新店陽光運動公園由高灘處管理，林口足夢公園則由林口區的東湖國小管理，若要增設遊具還得由校長負責，制度相當荒謬，「侯友宜做這麼久了，最後任期，是否能有效整合，好好落實？」

侯友宜回應，台北市因成立（升格）較早，二級機關相對較多，他認為不是單位大小的問題，更主要是跨局處合作能力，李宇翔提出的方向有道理，但相關人員配套應做好準備，升格後應慢慢擴充，而非快速膨脹。

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