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    首頁 > 政治

    紐時稱美擬「無限期扣留」軍售案 顧立雄：審慎樂觀持續溝通

    2026/05/19 16:34 中央社
    國防部長顧立雄（右）在立院備詢。（記者羅沛德攝）

    國防部長顧立雄（右）在立院備詢。（記者羅沛德攝）

    川習會落幕後，紐約時報稱，美國總統川普相關發言，不僅削弱部分美國政府人士過去對台灣「堅定不移」的保證，甚至越來越可能「無限期扣留」對台軍售案。國防部長顧立雄今天說，美國一再表示對台政策不變，台灣也持續與美方溝通，現在仍保持審慎樂觀的態度。

    顧立雄今天下午到立法院備詢前，被問到有外媒稱美國恐暫緩、擱置對台軍售，是否有掌握，顧立雄說，包括川普在內，還有美方最近都一再表示對台政策不變。美國對台政策不變有兩個意涵，第一個是長期以來美國透過軍售的管道，來維持台海地區和平穩定，這是台灣關係法所建構的，長期以來美台也進行這樣的軍事安全、軍售合作。

    顧立雄說，同時它也蘊含的就是台海和平穩定，是美國的核心，台海和平穩定的維持，其中一個重要的反制力量，就是運用軍售的管道，台灣也一再說明是台海和平穩定現狀的維持者，不是挑釁者，破壞台海和平區域穩定現狀的是中國。

    顧立雄認為，維持這樣的軍售管道，合乎美國的利益，美國一再表明對台政策不變的情況下，台灣也跟美方持續進行溝通，現在還是保持審慎樂觀的態度。

    針對是否考慮提無人機條例，顧立雄說，行政院長卓榮泰的意思應該是就沒有通過的預算部分，有可能是提特別條例，有可能是追加預算，也有可能排入年度預算中，國防部目前正在檢討，這3種方式都不排除。

    談到國民黨立委馬文君刪、凍潛艦及無人機等國防相關預算，顧立雄表示，無人機的發展，是思考如何建構不對稱戰略的項目，過去有排入年度預算，現在則認為要建立無人機的規模產業，強化國防韌性，透過自主生產，建立防衛韌性是非常重要的課題。

    顧立雄也說，所以不管是在年度預算的項目，或是擺在特別預算的項目，都是為了這目的。馬文君日前也提過無人機是重要的戰力，所以還是希望朝野政黨，都能夠支持無人機自主產製。

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