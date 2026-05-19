最後施政報告脫稿演出 王惠美：捷運通車那天會帶孫子來坐

今年底將卸任的彰化縣長王惠美，今在議會定期會進行最後一次施政報告。（記者張聰秋攝）

今（2026）年底兩任屆滿卸任的彰化縣長王惠美，今（19）在議會定期會進行任內最後一次施政報告脫稿演出，沒有照本宣科，而是表明她的捷運建設已有新進展，通車那天她會一起帶著孫子來坐。她也首度針對縣長參選人與接班問題表達看法，強調「改造彰化，翻轉命運」是一棒接一棒，只要能持續改造彰化、完成她提出的重大建設，就是縣政最佳的接棒人選。

針對8年前首任競選時提出的改造彰化就是要捷運的政見，王惠美今在報告中特別強調，彰化蓋捷運不再是遙不可及的夢想，駁斥外界不可能實現的質疑。她說，台中捷運綠線延伸彰化段已於今年2月確認並提報交通部審查，和美線、鹿港線的整體路網評估也在去年12月送審。她相信在未來新縣長的持續推動下，指日可待！「通車的那天，惠美一定會帶著孫子來搭乘！」

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除了捷運，王惠美細數其政績，包含交通、社福與教育等，像是彰化市鐵路高架化計畫預計今年6月由鐵道局整合地方規劃後送交通部審查；彰化交流道特定區第一期「縣政智慧城」等都市計畫，正由內政部審查中；大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，預計9月底先行開放部分路段通行。還有「好孕卡」補助孕婦、加碼生育補助第一胎3萬元、第二胎5萬元、第三胎以上8萬元，以及國小到國中「一生一平板」政策。

不過，王惠美也在報告中坦言有些建設推不動，她說，縣府爭取接管明道大學活化校區的方案，中央傾向由衛福部中醫藥研究所接管；而原定在溪州打造的彰南產業園區，則因台糖配合國家政策須保留甘蔗生產基地，確定無法推動。

王惠美最後強調，所謂「得彰化者得天下」的選舉迷思是彰化人不可承受之重，唯有彰化人贏才是真的贏。她相信鄉親未來會選出最有宏觀視野與即戰力的接班人，她與縣府團隊也會努力到最後一刻，讓縣政建設不中斷。

彰化縣長王惠美今在施政報告脫稿演出，沒有照本宣科，而是表明她的捷運建設已有新進展，通車那天她會一起帶著孫子來坐。（記者張聰秋攝）

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