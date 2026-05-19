黨內逆風？ 魏平政大力支持「無人機產業」來彰化

魏平政說，大力支持無人機產業進駐彰化縣。（記者顏宏駿攝）

彰化縣長選舉，國民黨提名前考紀會主委魏平政披掛上陣，他近來積極拜訪基層，面對彰化縣人口外流，提出個人產業政策，其中最重要就是「無人機產業」。

魏平政說，彰化縣面臨的首要難題就是「人口外移」，因為台中市在旁邊，產生磁吸效應，彰化長期低薪，好的人才被台中市吸走。如何不再外移，就是要創造投資機會，他若有機會當縣長，首先要盤點縣內土地，找出適合投資計劃的土地，用這些土地來去爭取外來的投資。彰化有很多企業需要土地、人力打造產業鏈，他會兼顧經濟與環境發展，優先考慮低排放、低污染的產業，「像無人機產業就是其中一個前景極好的項目，已從這類角度去發想政策牛肉，持續向地方人士請益。」

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魏平政表示，產業要產生人口效益就要創造產業鍵，無人機產業相當適合彰化縣，如果能爭取「無人機龍頭廠」來彰化，就會帶來諸多衛星配件工廠。

他表示，立法院藍、綠陣營都強調無人機產業的重要，只是執行的方式有別，他支持國家針對無人機產業發展特別立法，類似「無人載具產業發展條例」。他是律師出身，願為彰化量身打造適合無人機產業發展的環境，最重要是先吸引如「雷虎科技」的一流廠商進駐，指標大廠能進駐，相關的零件廠也會進來。

魏平政在黨內提名紛擾過後，近來積極拜訪基層，直接面對面與選民溝通，他對選民強調，自己今年58歲，有30年全世界推銷國產襪的經驗，38歲開始擔任律師，他在2、3年前曾有機會接任縣黨部主委，後來幾經考量後婉拒蕭景田主委，如今他認為是自己的巔峰，不管個人或家人都有最好的條件，他願意承擔彰化縣長這個重責大任。

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