蔣萬安6月擬出訪新加坡 雙城論壇尚在溝通舉辦時間

台北市長蔣萬安預計6月出訪新加坡。（資料照，記者方賓照攝）

台北市議會民政委員會今（19）上午進行無菸城市、國際各城市交流、雙城論壇成效等多項議題專案報告，市議員秦慧珠關心台北市長蔣萬安的出訪行程安排及雙城論壇的安排；副秘書長兼國際事務委員會執行長俞振華表示，蔣萬安預計6月到新加坡接受「李光耀城市獎」特別獎頒獎。另雙城論壇舉辦時間仍在溝通協調中，尚未有確切的共識。

秦慧珠表示，蔣萬安上任後出國5次，2023年兩次、2024年兩次、2025年1次，今年有透露說要去新加坡，今年有幾次出訪行程？此外，副市長出國行程有6案，李四川2次、張溫德4次，林奕華一次都沒有，詢問市府的工作是如何分配？另外，今年雙城論壇是上海要來，預計幾月要舉行？

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俞振華表示，北市剛獲得「李光耀城市獎」特別獎，這項獎項每兩年在新加坡舉辦一次，由新加坡總理或副總理頒獎，蔣萬安預計6月去受獎。而副市長出訪，多是由副市長代表市長參加的國際會議，因為設定議題多是都市發展、交通，跟副市長的業管業務有相關性，張溫德出訪比較多是因為會議議程比較多牽涉到他業管的業務。

對於雙城論壇的部分，市府參事、大陸小組秘書楊慶輝指出，目前還在溝通協調中，尚未有確切日期。秦慧珠追問是在「九合一」大選前還是選舉後，他重申目前沒有達成任何日期的確切共識，還在溝通中，沒有接受到市長的指示。

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