賴政府執政2週年 卓榮泰：執政團隊火候、耐性如「可麗露」

賴政府執政滿兩週年，行政院今（19）日舉辦「520記者會」，並準備可麗露給現場官員及媒體。（記者田裕華攝）

賴政府執政滿兩週年，行政院今（19）日舉辦「520記者會」，並準備可麗露給現場官員及媒體，院長卓榮泰表示，可麗露的精神就跟政府一樣，珍惜每一份來自所有國人同胞的珍貴資源，而製作過程的火候、耐性也像執政團隊，用專業、毅力為國家打造成一條更寬廣的大道。

卓揆致詞時表示，今天特別準備一個小禮物，這就是政府小小的心意，謝謝大家兩年來，陪著我們走過每一天。據說可麗露是18世紀法國修道院修女們珍惜食物、惜時惜物，偶然才發展出的非常漂亮甜點。

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卓揆認為，它的精神就跟政府一樣，珍惜每一份來自所有國人同胞的珍貴資源，而這製作過程的火候、耐性也像執政團隊，用專業、毅力為國家打造成一條更寬廣的大道。

卓揆也提出未來施政展望的「魔術數字」，他說，政府將透過延續推動「珍珠串計畫」成就全世界，持續加強台灣供水備援系統的升級，不讓晶片廠等遭遇缺水風險；2是兩座國際機場，桃園、高雄南北雙空港，都在進行航廈與跑道整建等工程；3是提前啟動長照3.0，推動照護全年齡化；4為4年1000億元進行縣市管河川改善工程；6為6大產業生活圈，2年已投入新台幣5500億元，促進台灣均衡發展，增加台灣產業產值17.3兆元、增加逾72萬個就業機會。

卓揆表示，8是8大社福補助全面調升；10為AI新十大建設；13則是13項關鍵戰略產業發展，後續都會提出各項的旗艦計畫；18則為政府近日將提出0到18歲的全程支持計劃，預計28日將有具體說明。

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