五分埔開拓家族後代、復興寶寶 沈伯洋：在同學中我是真的比較窮

沈伯洋說起家族是4代同堂的大家庭，阿祖常會牽著他去永吉街買菜。（資料照）

民進黨台北市長參選人沈伯洋之前自曝家族是五分埔早期開拓者，加上他就讀復興幼兒園、復興小學、復興國中「復興寶寶」的經歷，引發外界對他家底豐厚的聯想；沈伯洋今（18）天在預錄的節目中說，家裏是小康、生意家庭，從小物質生活上，他沒有後顧之憂，讓他可以很專心的念書、學習，但在同學中「我是真的比較窮」，不過跟同學也是相處的和樂融融。

沈伯洋上週三（13日）接受民進黨提名，上週五（15日）接受媒體人周玉蔻廣播節目專訪，於今（18日）上午播出。

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沈伯洋之前在自己的直播節目提及，五分埔是乾隆時期5大家族跟平埔族買地，他們家是其中兩份；他今天表示，男阿祖跟女阿祖都是在五分埔跟平埔族買地的5戶之一，地沒有很大，當時種田，男阿祖是里長開了一間柑仔店，柑仔店的舊址現在已經是一家萊爾富超商。男阿祖很早就過世，女阿祖將他帶大，常會牽著他到永吉街去買菜。是一個4代同堂的大家庭，家族成員固定每週六會到阿祖家聚會，感覺真的很好，一直到大學4年級，女阿祖高齡100歲往生。

他提到爸爸做生意，錢進錢出，也有被倒過債；阿公後來做馬達，「台力馬達」跟中國的同名企業完全不一樣，「台力馬達」的工廠在汐止跟越南，有一些火車上冷氣的馬達，以前就是他們做的，現在沒有了。他爸爸沒有做家族的生意，跑去非洲做生意，後來跑到厄瓜多，從小就要求他要學西班牙文，「我死都不學」；「就是一個小康家庭，念書沒有後顧之憂」。

沈伯洋從小念復興幼兒園，笑稱是「抽籤抽到的」，接著復興國小、國中，「在這些同學中我是真的比較窮」，但同學相處和樂融融，幾個班一直換來換去，很容易認識；當時沒有高中，國中畢業他考上去念建中，很多同學出國念書，他家裡剛好也從五分埔搬到大安區，從以往坐校車上學，改成坐公車上學。

沈伯洋說，他跟妹妹差了8、9歲，但因為都是他接妹妹上下學，跟著其他接孩子放學的家長一起等、聊天，所以跟妹妹的同學也都很熟；他自己則是跟建中同學是最熟的，雖然是風紀股長，也會跟同學一起翹課翻牆出去。大學考上台大法律系，後來讀台大碩士，「研究所榜首，補習班就來找我教刑法」，因此邊念書邊在補習班教書，全台灣教，雖然有賺了錢，但後來在美國念6年博士「錢燒得很快」。

沈伯洋笑說，他的專長是會考試，因此當時在補習班教了7、8年，全台灣教，初估1年教1萬人都沒問題；他臉書上很多追蹤者，從政前的追蹤者很多都是補習班學生。他說，教書是一件快樂的事，看學生考試考上很快樂，還會趁閒暇一直講政治，因為學生一定要認真聽課，甚至有學生因此跟他一起去參加社會運動，他也一度認為，他在補習班教書也可以做很多事。

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