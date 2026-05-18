沈伯洋質疑「不是學法律的嗎？」 蔣萬安酸回「其實我蠻同情他」

針對沈伯洋質疑，台北市長蔣萬安今到雲林受訪大酸「其實我滿同情他（沈伯洋）的。」（記者李文德攝）

才和中國領袖習近平會晤的美國總統川普提及，希望台灣與中國的局勢能維持現狀，立委沈伯洋昨受訪被問及台北市長蔣萬安問「民進黨要刪除台獨黨綱嗎？」沈伯洋回應，現在是「台灣前途決議文，他不是學法律的嗎？」今（18）日蔣萬安到雲林參訪受訪時表示，「其實我蠻同情他（沈伯洋）」。

蔣萬安昨天指出，中華民國本來就是主權獨立的國家，反問「民進黨要刪除台獨黨綱嗎？」對此，沈伯洋昨下午回應，現在是「台灣前途決議文」，並疑惑「咦！他不是學法律的嗎？」台灣的前途由全體台灣2300萬人決定，這是我們現在的決議文，「現在沒有台獨黨...（綱），咦，奇怪，他為什麼會？他不是學法律的嗎？」

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蔣萬安上午到雲林展開參訪行程，面對記者聯訪媒體詢問沈伯洋的質疑。蔣萬安回應，其實蠻同情他的，因為問題在賴清德。一位台獨工作者，竟然說沒有台獨的問題，早上還在解釋什麼是台獨，晚上突然改口說沒有台獨的問題，果然大家說，「民進黨的台獨就像月亮，初一十五不一樣。」

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