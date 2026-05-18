藍嗆「把中國當外國就裁陸委會」 吳思瑤反擊：配合中國操作「疑美論」

民進黨政策會執行長吳思瑤（右）、發言人吳崢（左）召開「執政2週年民調發布記者會」。（記者王藝菘攝）

民進黨政策會執行長吳思瑤今受訪表示，「川習會」後藍營配合中國敘事，積極操作疑美論、疑川論，但美國白宮、國務院到川普總統本人都再次重申，美國對台政策、維持台海現狀，參眾議院也接連致函川普呼籲對台軍售應不受影響，足證美國對台政策及台美合作堅若磐石，讓疑美論、疑川論，乃至於擴大為「疑賴論」都不攻自破。

兼任民進黨主席的總統賴清德昨表示，「台獨」2個字其實是指「台灣不屬於中華人民共和國的一部分」、「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，被國民黨嗆，如果中華人民共和國是外國，請賴總統裁撤陸委會，將「中國事務」歸由外交部全權負責。

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吳思瑤今在民進黨記者會上被問及此事表示，「川習會」後，藍營搭配紅媒積極操作疑美論、疑川論，背後都是配合中國敘事。事實上，川習會後包括白宮、國務院、川普本人及最新的美國貿易代表葛里爾等都一再重申，美國對台政策不變，維持台海現狀是美國核心首要利益，至於軍購只跟台灣談、與中國無關。

吳思瑤接著說，除了美國國會眾議院議長強生再次強調對台政策不變之外，早在「川習會」前，參眾議院議員也都致函川普總統，對台軍售應當不受任何影響，足證在美國對台政策、台美合作都是穩如磐石，疑美論、疑川論，乃至於擴大為「疑賴論」的操作都不攻自破。

吳思瑤說明，520將至，不只是賴清德總統上任2週年，也是台灣總統直選第30年，台灣人民30年來一次次用投票決定國家發展走向，成為民進黨領導國家的現行政策。從賴總統重申的5大立場、民進黨長期以來的政策，「川習會」後美國所有政要釋出的訊息，都向國人清楚說明，台美合作正穩健前進，成為世界利益的核心及台海和平安全、印太地區的守護者，台灣責無旁貸。

民進黨發言人吳崢也說，民進黨在國家主權的立場及兩岸關係的路線一向清晰且一致，賴總統上任後延續蔡總統的「4大堅持」，並提出「和平4大支柱行動方案」，賴總統昨天是再次向社會說明政府對台海的態度，台灣的立場就是維持現狀、維持區域和平穩定，在國際扮演和平穩定捍衛者的角色。

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