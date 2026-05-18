砍無人機預算卻批中央產業計畫跳過？羅廷瑋貼文惹網友全怒

羅廷瑋呼籲中央不要跳過台中無人機產業。（翻攝羅廷瑋臉書）

國民黨立委羅廷瑋在臉書發文指行政院主導的6年442億無人機產業計畫，不只跳過台中，更要求台中的產業南下嘉義投資，批中央「重南輕北、忘記台中」，更質疑民進黨台中立委沒有替台中發聲；此文一貼出，遭眾多網友批評，「殺人的喊救人」、「刪了無人機預算，再來哭要挺無人機產業，你是連上班在討論什麼都不知道就贊成了是嗎」？

對此，羅廷瑋也在臉書回應，立法院表決國防軍購時在野黨版本時，民進黨是沒有反對的，現在反過頭說是國民黨刪除，那為何民進黨不反對？還一度投下同意票？

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羅廷瑋昨天在臉書發文，在三月時曾參訪漢翔航空工業（AIDC），親眼見證台中在航太領域已具備的世界級基礎。這裡不只是一間工廠，而是一條完整的精密供應鏈核心，從設計、製造到系統整合，台中早已是台灣航太產業真正的重鎮。

他表示，無人機產業鏈的根基本來就在台中精密機械、航太零組件、製造聚落，這些都是多年積累的實力。但目前行政院主導的6年442億無人機產業計畫，不只跳過台中，更要求台中的產業南下嘉義投資。這不是資源分配的問題，而是產業邏輯的錯誤，但民進黨台中立委沒有替台中發聲。

他表示，無人機產業中心必須設在台中，無人機供應鏈已在台中生根，就應該在台中壯大。 中央政策不能「重南輕北、忘記台中」，台中準備好了，中央要跟上。

此文一出，有網友表示支持，但很多網友更發文反批「睜眼說瞎話第一名，刪預算的是你，說刪的是別人不要的無人機是你」，「 你們是不是連刪了國防預算會弄到什麼產業都搞不清楚？」「 你不是很得意的刪掉「沒人要的無人機」預算嗎？ 」「不是你們刪除了預算嗎？我真的超傻眼」。

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