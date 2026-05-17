馬文君砍光5億無人機開發預算 再嗆：對國軍有何助益？

國民黨立委馬文君。（資料照）

藍白在立法院主導通過「國防特別條例」，高達新台幣3350億元的「無人載具及其反制系統」全被刪除，國民黨立委馬文君公開表態「我支持的是0」。立法院近期日審查115年度中央政府總預算案，馬文君針對國軍無人機與反制系統相關預算提出多項刪減與凍結，包括軍備局的無人載具前瞻技術多元整合開發計畫5億元經費全被砍光，還嗆聲「本案研究對國軍有何助益？」

「如果我可以全權做主，我支持的是0！」馬文君日前撰文透露心裡話，說明自己既不支持8000億元的規模，也不支持3800億元加N的設計。她直言，特別條例所匡列的採購項目，根本不符合編列特別條例的急迫性，不是不買、不是不能買，但要買，就應該回到年度預算來編列送審。

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隨著總預算案審查如火如荼展開，立委提案單陸續曝光。軍備局「無人載具前瞻技術多元整合開發計畫」115年編列5億765萬元，馬文君提案質疑，軍備局須說明何謂前瞻技術及未來運用，並詢及國軍未來所需求各類型無人載具是否皆自行製作，若否，本案研究對國軍有何助益？故將該筆5億765萬元預算全數減列。

陸軍司令部「無人機反制系統」採購案115年編列預算4億5601萬3千元。馬文君指出，經查該案目前進度，因得標廠商於2025年10月及2026年3月的兩次裝備驗測均判定「不合格」，能否如期如質完成有待商榷，故全數凍結該筆4億5601萬3千元預算，俟國防部向立法院外委會提出專案報告經同意後，始得動支。

相似的情況還包括，海軍司令部「無人機反制系統」編列3799萬3千元，提案表示，考量本案現仍辦理陸軍首批裝備第二次驗收測試中，惟能否達成原建案目標仍有疑慮；考量海軍需求惟全案第二批次接裝單位，是否能於年度內完成接裝尚待澄清，故凍結該項預算100%，俟國防部所屬於3個月內，向外委會提出專案報告經同意後，始得動支。

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