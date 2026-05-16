川習會落幕 國安官員解析川普談台灣議題背後的3大訊號

「「川習會」落幕，國安人士分析，從川習會以及後續川普接連訪談中關於台灣的政策立場，這當中所釋出的訊號大致一致，就是對台政策不變、維持現狀是關鍵、軍售怎麼賣只跟台灣談這三大訊號。 （法新社資料照）

「川習會」落幕，國安官員今（16）日指出，要看清楚川習會以及後續川普接連訪談中關於台灣的政策立場，應該從會談前後，白宮、國務院與川普本人在不同場合的接連表態來整體觀察，而實際觀察，這當中所釋出的訊號大致一致，就是「對台政策不變」、「維持現狀是關鍵」、「軍售怎麼賣只跟台灣談」這三大訊號。他並強調，「川普沒有讓習近平可以跟他對台灣的軍售喊價」。

國安官員指出，會談結束後，國務卿盧比歐在北京明確表示：「美國對台政策截至今天、截至這場會談為止，都沒有改變。」這是行政部門在川習會後最直接的政策確認，盧比歐同時駁斥習近平關於台灣問題可能引發衝突的警告，白宮也在社群上推播國務卿的這段表述。

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川普自己則在《Fox News》訪談中，針對美國對台政策是否改變的提問，斷然回答「No, nothing's changed」。這是他自己的確認，時間點在會談之後，受訪環境非外交場合，更是川普本人第一次公開做出這樣明確的立場表示。美國總統和國務卿接連在24小時內做出這樣的表示，訊號非常明確。

「維持現狀是核心利益」，國安官員分析，川普在接連的訪談中反覆提到習近平一再跟他表達的台灣獨立問題，有人直接把這解讀為川普正依照北京的要求對台灣劃紅線。但完整觀察川普談話脈絡，包括要中國「冷靜」，反應他在意的不是「獨立」這個概念，他也不想清楚的定義台灣地位，而是不希望任何打破現狀的動作。

國安官員認為，川普說不想看到台灣喊獨立、然後美國要飛九千五百英里去打仗，說的是他不想為了一場破壞現狀，傷害美國與各方核心利益的情形被拖進戰爭風險裡，並不是幫北京定義台灣的政治身份，這點非常明確。更不要說，從蔡英文到賴清德兩位前後任總統，都清楚表達過，台灣已經是主權獨立國家，沒有宣布獨立的問題。確保現狀的不受到破壞，就是台灣與包括美國在內所有民主世界的共同目標和利害所在。

在對台軍售上，國安官員強調，川普的說法，就是更清楚明確把台灣跟中國區分。川普被問到是否批准超過百億美元的軍售案，他的回答是「可能批，也可能不批」，拒絕透露決策的關鍵考量。盧比歐也說，軍售問題在這次川習會中「並沒有佔據突出地位」，川普更明確的說他沒有給習近平任何回應跟承諾。

在空軍一號的訪談中，川普更說到準備和「你知道是誰、目前負責台灣事務的人」溝通再做決定，而這個負責台灣事務的人是誰，指向都很清楚：軍售的商議對象是台灣，不是北京。至於所謂的軍售作為籌碼存在的說法，在這個脈絡上，更接近是對北京的警示，「你不要一直想破壞現狀」。

國安官員說，至於川普此前曾提到可能和習近平討論對台軍售，是否與雷根1982年對台六項保證的第二條有所牴觸—美國不在對台軍售前事先徵詢北京。川普被問到這點時，說1982年「是非常久以前的事了」，但包括川普在內都已經清楚表明，儘管習近平提出各種要求，但都只得到一個不回應。「川普沒有讓習近平可以跟他對台灣的軍售喊價」。

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