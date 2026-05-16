拆解蔣萬安公關防衛系統！ 粉專：官腔成政治逃生門

台北市長蔣萬安。（資料照）

臉書粉專「聲量看政治」今（16）日發文分析，國民黨內被視為2028年總統大位熱門人選的台北市長蔣萬安，每逢民進黨議員質詢，最常展現不一定客氣又克制的回嗆語氣，或時不時將問題推給「依法辦理」、「尊重議會」與「中央權責」。這種官腔官調的背後，已然成為一套逃避承擔的政治語言。

「聲量看政治」指出，從2024年以來的台北市議會攻防觀察，蔣萬安的市議會答詢擁有一套完整的公關防衛系統。他的核心首要考量是不被民進黨定義、不被議員逼出承認失能的畫面，以極力維護其「乾淨人設」。

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首先，蔣萬安的公關策略，是將政治責任拆解為行政程序，「聲量看政治」指出，當議員追問市政處理問題是否慢半拍、市長有無承擔責任時，蔣不會直接承認問題。他的話術，包含制式地稱「依法辦理」、「交給局處研議」或「跳針後續檢討」、「尊重議會」，最後一個就是凡事推中央。

再者，蔣萬安常將地方質詢拉高為藍綠攻防。他將綠營議員視為中央的延伸，是攻擊國民黨首都市長的政治前線，遇事便回嗆民進黨雙標、推給中央，試圖形塑為被圍攻的在野首都市長。

「聲量看政治」指出，蔣萬安選擇將兩岸問題「市政化」，用「交流」取代「親中」、用「和平」取代「統一」，「蔣萬安的交流論述到底是在降低風險，還是在替國民黨的兩岸神主牌保留各種空間？」

「聲量看政治」直言，官腔官調，是蔣萬安的政治責任逃生門。這套完整的政治防衛系統暴露出其過度防衛、缺乏自信。身為藍營未來共主，他被困在不敢犯錯的接班壓力中，既要像個領導人，又不敢承擔風險。若蔣萬安無法走出官腔官調，真正面對一個首都市長應承擔的政治責任；反之，他的禮貌將永遠只是在閃躲，其「未來王子」的形象，也終將被官腔磨成一個不敢承擔的樣子。

臉書粉專「聲量看政治」今發文分析蔣萬安的政治話術。（圖擷取自「聲量看政治」臉書粉專）

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