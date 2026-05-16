蔡英文一句話戳中年輕人焦慮！台中演講片瘋傳 網淚：感覺被接住

蔡英文放上演講短影音，提及年輕人的焦慮感，是認真生活，台灣未來很重要的力量，充滿熱情、理想和拚勁。（翻攝自蔡英英文粉絲頁）

前總統蔡英文14日到台中東海大學開講，昨天她在FB、IG、threads等網路平台放出演講片段，告訴年輕學子「焦慮，不代表你們脆弱，而是因為你們正在認真面對這個時代！」她提醒這些都是台灣未來很重要的力量，充滿熱情、理想和拚勁，「未來的台灣，需要你們的參與」，一番話感動許多網友，短短幾小時累積數萬個按讚數，還有人爆淚說「感覺被接住」、「很溫」暖。

蔡英文接受東海大學邀請演講「政治離我們很遠嗎？」吸引爆滿學生聆聽，並回答學生的問題，隔天陸續將演講內容及錄音放上粉絲頁分享，除了「易燃物」吸引百萬瀏覽、逾12萬個讚，「會留下一個更好的國家給你們」2萬多個讚，再貼出「焦慮，不代表脆弱」影片，短短幾小時，各平台更是衝到2萬到4萬的按讚數。

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蔡英文說，「焦慮，不代表你們脆弱，而是因為你們正在認真面對這個時代，今天的年輕世代面對的是不確定的世界，你們可能會感到焦慮，未來的工作，究竟在哪裡，你的專業會不會被取代，台灣在世界上，還能不能保持競爭力，我一個人又可以改變什麼。」「這些問題都很真實，很多時候，我看的是焦慮，也看到很多創意，幽默，行動力，以及對台灣很深的關心，我希望各位記住，這些都是台灣未來很重要的力量，也不要忘記年輕的時候，這種充滿熱情、理想，和拚勁的時刻。」

蔡英文強調，「未來的台灣，需要你的專業，也需要你們的參與。」

蔡英文一番話切重年輕人的「焦慮感」，真摯而熱切的鼓勵，網友紛紛留言「每次聽到小英的話，都有感動的感覺」、「讓我們有力量能面對這個時代」、「被這句補到血，有些焦慮，其實是來自很認真地愛著台灣」、「讓年輕世代的認真對待，得到正面肯定」，還有日本網友也來留言「台灣是一個強大、美好、令人尊敬的國家，希望有一天能去台灣看看。」

蔡英文14日到東海大學開講，暢談執政8年的心路歷程並鼓勵年輕人勇敢參與台灣的未來。（記者蔡淑媛攝）

蔡英文14日到東海大學開講，暢談執政8年的心路歷程，以及台灣定位。（東海大學提供）

蔡英文14日赴東海大學演講，提鼓勵年輕人，「焦慮，不代表你們脆弱，而是因為你們正在認真面對這個時代。」（蔡英文辦公室提供）

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