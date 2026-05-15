兩公約國際審查委員會爆千萬元未審先用 藍委、民團轟強推廢死如「司法殖民」

國民黨立委賴士葆（前排右二）、洪孟楷（前排右一）與民間團體召開「是國際審查還是政治施壓？民團質疑：誰在代表台灣人權聲音？」記者會。（記者方賓照攝）

第四次兩公約國際審查會議日前結束，民間團體與國民黨立委今開記者會提出質疑，會前爆出國際委員會來台一週經費高達1020萬元，且涉及總預算未審先用爭議。民團痛批國際審查淪為特定意識形態與團體政治工具，其公開質疑台灣反廢死民意，形同衝擊民主；藍委賴士葆與洪孟楷則怒批，政府實質推動廢死是「司法殖民」且忽視被害者權益，並質疑預算流向，強調將持續追查、依法把關。

藍委賴士葆指出，行政院長卓榮泰出席「兩公約」相關活動，整場會議從一開始就帶有既定立場，目的是將歐盟所謂「進步價值」移植到台灣，其中最具爭議的就是「廢死」議題。他質疑，民進黨一方面強調人權，卻只重視加害者權利，忽略被害者與家屬的痛苦。

請繼續往下閱讀...

賴士葆也批評，目前已有多名死刑犯判決確定卻遲未執行，顯示政府實質推動廢死。此外，此次兩公約審查早已「劇本寫好」，是將西方價值強加於台灣，形同「司法殖民」，台灣應保有自身主體性與價值判斷，不接受外界強行灌輸。對於活動經費來源，他也質疑總預算尚未通過，卻動用上千萬元舉辦活動，將持續追查預算流向。

藍委洪孟楷表示，此次「兩公約」審查屬四年一次的新興計畫，過去數年並未編列相關預算，如今總預算仍在審查期間，法務部卻能動用上千萬元辦理活動，令人質疑是浮編預算或違法挪用一般行政經費。

此外，目前仍有多名死刑犯三審定讞後遲未執行，認為政府只重視加害者人權，卻忽視被害者權益，強調死刑判決確定後就應依法執行。對於「鞭刑打詐」公投，針對詐騙、虐童與性侵等重大犯罪，除原有刑責外，應增加更具嚇阻力的處罰，以維護社會公平正義與多數守法民眾的人權。

民間團體指出，第四次兩公約國際審查會議日前落幕，但因國際委員來台經費高達1020萬元，且涉及預算未審先用，引發外界質疑。會議期間，國家人權委員會還向國際委員反映立院刪減預算、安排與在野黨立委對談及索取立院審查資料，令人憂心國際審查機制淪為特定意識形態的政治工具。

團體也批評，在死刑議題上，部分國際委員與人權團體質疑台灣主流民意，甚至認為不必參考民調，已衝擊民主制度基礎，因此提3大訴求，包含國際審查不得成為特定意識形態的政治工具、預算未審先用，行政程序應公開說明、尊重民主制度與台灣主流民意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法