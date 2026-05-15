股市集中高科技領域 卓榮泰：研議中小微企業轉型升級條例

行政院長卓榮泰今（15）日出席「高階決策AI治理共識營」。（行政院人事總處提供）

台股站上4萬點，行政院長卓榮泰今（15）日出席「高階決策AI治理共識營」致詞時表示，目前雖然台灣經濟發展有十足進展，股市成交量集中在某些特定高科技領域，政府必須要有集體智慧，讓台灣成為更公平分配的台灣，必須思考如何讓中小微企業，跟著科技的成長一起發展，他已要求國發會、經濟部、勞動部，共同訂定「中小微企業轉型升級條例」，將協助中小微企業轉型升級納入國家計畫之中。

卓榮泰指出，台灣沒有AI將不成台灣，政府已推動AI新十大建設，第一年已投入300億元預算，希望培育50萬名AI人才與協助中小微企業轉型，透過公務領域帶頭並結合民間，希望把台灣打造成智慧科技島，帶全民進入智慧生活圈，處處享有AI服務。台灣在2025年全球AI指數排名報告，從21名進步至16名，且在AI基礎建設、政府策略上獲致高分。

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卓榮泰也提到，再過幾天就是賴清德總統就任兩週年，政府會向國人報告2年來，中華民國政府在台灣，經由賴總統以健康台灣、團結台灣、科技台灣帶領國家的同時，做了多少與世界對齊、帶領國人共同進步的工作。

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