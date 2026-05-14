沈伯洋批雙城論壇無感沒效益 北市府回嗆：問中央陸委會

沈伯洋認為雙城論壇看不到效益。（資料照）

台北上海雙城論壇自前市長郝龍斌時期舉辦十多年，不過民進黨籍台北市長參選人沈伯洋批評，論壇沒有效益，如當選會停辦。北市府對此反擊說，沒看到中客來台效益，要請委員問陸委會與中央政府。

針對雙城論壇，沈伯洋認為，論壇應該要讓市民有參與感，但十多年來其實看不到效益，他認為應該停辦。

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北市府表示，雙城論壇16屆以來在永續、體育、物種保育等各面向成果都看得見，其中一項代表性成果，即是2024年讓陸方鬆綁中客團的規定，至於為什麼沒看到中客效益，沈委員該在立院質詢台問問陸委會與中央政府。

北市府指出，民進黨政府執政十年來，兩岸官方交流平台斷到只剩雙城論壇，現在連雙城論壇都要取消，難道賴清德政府的目標是要讓兩岸之間「溝通掛零、對話掛零」嗎？北市府提醒沈委員，多聽見市民心聲、多接觸市政，才會真的認識台北。去年雙城論壇前的民調也顯示，71.3％市民認為「兩岸關係越緊張越需要溝通交流」，64.1％市民支持臺北市持續與上海市進行城市交流，市府也會持續為市民全力以赴。

此外，北市府研考會主委殷瑋今上網路節目表示，有立委公開批評雙城論壇沒有效益、成為國安破口，主張停辦，但他要反問站在台灣人、中華民國國民的立場，去雙城論壇已經至今三屆的台北市長蔣萬安，在認同上，哪裡成為破口？哪裡被滲透？哪一個參加台北上海雙城論壇的人是一個被滲透的點？是破口？只看到總統府、國安會、外交部、民進黨黨中央有共諜而已啊！

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