謝衣鳳氣炸！藍徵召魏平政、蔡壁如也想選 張育萌酸爆：搞到藍白大亂鬥

國民黨中常會徵召考紀會前主委魏平政（右）參選彰化縣長。國民黨主席鄭麗文（左）說，國民黨是抱著必勝決心打彰化縣選戰。（資料照）

國民黨昨徵召考紀會前主委魏平政參選彰化縣長，原本民調最高的立委謝衣鳳未獲提名。前民眾黨立委蔡壁如因自認民調比魏平政高，也有意參選，讓謝衣鳳開嗆，若彰化敗選鄭麗文應辭黨主席。台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文直言，謝衣鳳對此不爽到爆，對於鄭麗文稱「謝家的決定已經很清楚了」，謝衣鳳也大酸黨中央「我會不會脫黨就去問我家人吧」，張育萌對此諷刺「一個政黨沒有制度、破壞規則，就是會走成這樣」，並酸「藍白鬥起來就沒我們的事了」。

張育萌在臉書發文指出，今年1月媒體披露國民黨內部民調，如果派出謝衣鳳對決民進黨已經確定的陳素月，謝衣鳳只輸7.4%，如果國民黨派縣府參議、前副縣長柯呈枋，則國民黨輸16%。至於國民黨最早開始跑的、同樣當過副縣長的洪榮章，民調則是慘輸 22%。

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張育萌表示，依照這個邏輯，國民黨當然該派謝衣鳳。去年12月鄭麗文也跑去彰化，跟謝衣鳳說她是「彰化最強參選人」。也因此，趕在跨年前，謝衣鳳重磅宣布參選彰化縣長。

張育萌說，沒想到謝衣鳳一宣布之後風雲變色。根據週刊揭露，謝衣鳳的爸爸謝新隆，還有她媽媽前立委鄭汝芬，是看新聞才知道女兒要選，第一時間面面相覷。從此之後，謝家的議長弟弟謝典霖，就瘋狂跳針放話，謝家不能既選縣長，又要當議長。照這個說法，謝家要放棄縣長還是議長呢？顯然有夠重男輕女，謝典霖直接定調「我們家已決定沒要選縣長」。

張育萌表示，過完一個農曆年，黨中央翻臉比翻書還快，鄭麗文說自己跟謝家溝通「非常非常久」，而「謝家的決定已經很清楚了」。為了搞掉謝衣鳳，鄭麗文為首的黨中央，想出一個「特別徵召」的畸形制度。這個「特別徵召」就是堅持不做民調、不辦初選，直接徵召，而且徵召名單會直接排除謝衣鳳。

這樣的發展讓謝衣鳳整個傻眼，立刻搞一齣「地方逼宮黨中央」的大戲。敵人的敵人就是朋友。謝衣鳳把想選彰化縣長的對手通通找來，跟柯呈枋、洪榮章寫一份「共同連署」。連署的受文者直接點名「鄭主席麗文」，三個地方派系大咖聯手反對空降，要黨中央「回歸在地徵召」。

不過黨中央繼續不痛不癢、以拖待變，鐵了心要徵召彰化人幾乎都沒聽過的魏平政。魏平政有多爛？對戰支持度39.2%的陳素月，魏平政只有14.4%。連派蔡壁如來選彰化，蔡壁如都還拿到19.17%。

昨日中午蔡壁如直接衝到民眾黨中央委員會，表態參選彰化縣長。蔡壁如還笑說「其實彰化我很少去啦，民調做出來我居然還有19%⋯⋯」。張育萌認為，蔡壁如的分析很簡單，她認為39%左右是陳素月的天花板，那她又比魏平政高。既然嘉義市、新北、宜蘭，都可以用民調「藍白合」共推最強人選，為什麼彰化不行？

張育萌諷刺，這一局被鄭麗文搞到，已經變成藍白大亂鬥，從中央鬥到地方。蔡壁如華麗登場後，國民黨中央又龜縮，派組發會主委李哲華出來說，藍白合一開始的協議就是「新竹、嘉義市、宜蘭和新北」，只有這四個縣市，現在「相信民眾黨中央會做很妥適的處理」。講得這麼委婉，就是要黃國昌把蔡壁如搓掉嘛。

張育萌指出，前天謝衣鳳還在隔空問黨中央，鄭麗文原本講她是「最強人選」，是已經翻頁了嗎？而且還直接翻到最後一頁。鄭麗文今天用行動回答。國民黨中央像吃了秤砣，把彰化地方攪爛之後，今天確定直接徵召魏平政空降。對此謝衣鳳昨日極盡嘲諷，怒嗆黨中央說，既然黨中央都問她家人，從來不問她意見，那建議以後國民黨參選，都要簽家長同意書，而且最好寫進黨規。

對於蔡壁如出現，謝衣鳳也砲打黨中央說「彰化縣長這劇情從無限之戰，原將進入終極之戰，但又有彩蛋續集。」謝衣鳳原本才說，魏平政要選上是「Mission Impossible」，現在又說「應要請影視媒體朋友先去問問國民黨黨中央」，直問黨中央「為了藍白合作」，蔡壁如參選要不要用民調整合藍白？如果藍白合要民調，那為什麼國民黨內就不能做民調？

張育萌直言，他認為最精采的是，連會不會脫黨參選，謝衣鳳都酸說「是不是會脫黨參選，就去問我家人吧」。謝衣鳳每個問題都踩在國民黨的痛處，因為黨中央根本無法回答。一個政黨沒有制度、破壞規則，就是會走成這樣。

張育萌在文末表示，從原本看謝家姐弟大鬧彰化政壇，到只要黨中央說了算，鄭麗文和謝家親手把原本躺著選的彰化，搞到現在滿盤皆輸。對此網友也留言直呼「難看的好好看」，張育萌也笑稱「藍白鬥起來就沒我們的事了」。

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