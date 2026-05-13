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    首頁 > 政治

    彰化縣長「藍白合」是否要民調PK？ 謝衣鳯自嘲像傻瓜

    2026/05/13 16:43 記者劉曉欣／彰化報導
    民眾黨前立委蔡壁如今天表態要參選彰化縣長。（資料照）

    民眾黨前立委蔡壁如今天表態要參選彰化縣長。（資料照）

    國民黨徵召考紀會副主委魏平政參選彰化縣長，民眾黨前立委蔡壁如也表態要參選，對此，立委謝衣鳯質疑，為了「藍白合」是否要先進行民調PK，一切都回到民調初選原點，這樣就不如國民黨先進行初選就好了，她與2位前副縣長洪榮章、柯呈枋真的是「3個傻瓜」。

    謝衣鳯指出，如果民眾黨蔡壁如要參選彰化縣長，基於藍白合的情況下，國民黨已提名魏平政，是否要比照宜蘭、嘉義市，採用民主的初選來產生，讓藍白合可以用民意作為提名的依歸。

    但如果是這樣的話，藍白合就可以民調初選，民調贏了就出線，那為何國民黨在面對自家有意參選的人選，就先辦民調就好了，這樣也才有公平性，有正當性。謝衣鳯說，她與洪榮章、柯呈枋都是呆呆的在跑行程，全縣走透透，如今國民黨黨中央說要改成徵召就徵召，就算他們3人說要初選也不理睬，真是3個傻瓜，不知道在忙什麼。

    彰化縣立委謝衣鳳（中）、前縣長柯呈枋（左）與前縣長洪榮章（右）為了爭取國民黨提名，已勤跑地方好幾個月。（圖由民眾提供）

    彰化縣立委謝衣鳳（中）、前縣長柯呈枋（左）與前縣長洪榮章（右）為了爭取國民黨提名，已勤跑地方好幾個月。（圖由民眾提供）

    國民黨考紀會前主委魏平政獲得徵召參選彰化縣長。（圖由魏平政提供）

    國民黨考紀會前主委魏平政獲得徵召參選彰化縣長。（圖由魏平政提供）

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