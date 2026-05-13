為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蔣市府無菸城市配套不足挨轟 沈伯洋：參考英國設菸蒂投票箱

    2026/05/13 12:55 記者董冠怡、甘孟霖、何玉華、陳曉宜／台北報導
    民進黨立委沈伯洋接受《自由時報》專訪。（記者田裕華攝）

    民進黨立委沈伯洋接受《自由時報》專訪。（記者田裕華攝）

    蔣市府接連拋出無菸城市等政策，引起外界質疑「突襲」且完整配套規劃不夠明確。對此，將代表民進黨參選台北市長的沈伯洋今天（13日）上午接受《自由時報》專訪直言，無菸城市的上位理念就是「要讓城市變得更乾淨」，既然如此，就不是只有吸菸而已，廚餘垃圾等面向也需納入，應有一整套的完整規劃，例如英國設置吸菸亭，還有菸蒂投票箱，一舉兩得，「如果有好的規劃，一定不只有這樣。」

    沈伯洋認為，無菸城市的特色是做空氣分流，讓市民不要吸到二手菸，也讓吸菸者能有安身之所，因此，吸菸亭設置應具可近性，願意讓人走進去，同時也要考慮避免太靠近人潮眾多的地方。他進一步說明，吸菸者從原本所在位置至吸菸亭的步行距離、中間會經過哪些店家、設置地點是否具有吸引力等，都應一併規劃。

    沈伯洋舉例，英國除了設置吸菸亭，還有「菸蒂投票箱（Ballot Bin）」可供吸菸者投放菸蒂，讓城市變得更乾淨之餘，也可以用菸蒂「投票」，諸如選擇是要回到過去還是未來，兼具趣味性，又不會亂丟製造髒亂。另可從美學角度設計吸菸亭，結合周邊生態，吸引人潮聚集，讓民眾不會覺得距離遠，便能驅動更多人願意過去。

    他建議，一個政策如經完善規劃，跟執政者只想做某一件事，呈現出來的樣貌就會完全不同。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播