蔣市府無菸城市配套不足挨轟 沈伯洋：參考英國設菸蒂投票箱

民進黨立委沈伯洋接受《自由時報》專訪。（記者田裕華攝）

蔣市府接連拋出無菸城市等政策，引起外界質疑「突襲」且完整配套規劃不夠明確。對此，將代表民進黨參選台北市長的沈伯洋今天（13日）上午接受《自由時報》專訪直言，無菸城市的上位理念就是「要讓城市變得更乾淨」，既然如此，就不是只有吸菸而已，廚餘垃圾等面向也需納入，應有一整套的完整規劃，例如英國設置吸菸亭，還有菸蒂投票箱，一舉兩得，「如果有好的規劃，一定不只有這樣。」

沈伯洋認為，無菸城市的特色是做空氣分流，讓市民不要吸到二手菸，也讓吸菸者能有安身之所，因此，吸菸亭設置應具可近性，願意讓人走進去，同時也要考慮避免太靠近人潮眾多的地方。他進一步說明，吸菸者從原本所在位置至吸菸亭的步行距離、中間會經過哪些店家、設置地點是否具有吸引力等，都應一併規劃。

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沈伯洋舉例，英國除了設置吸菸亭，還有「菸蒂投票箱（Ballot Bin）」可供吸菸者投放菸蒂，讓城市變得更乾淨之餘，也可以用菸蒂「投票」，諸如選擇是要回到過去還是未來，兼具趣味性，又不會亂丟製造髒亂。另可從美學角度設計吸菸亭，結合周邊生態，吸引人潮聚集，讓民眾不會覺得距離遠，便能驅動更多人願意過去。

他建議，一個政策如經完善規劃，跟執政者只想做某一件事，呈現出來的樣貌就會完全不同。

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