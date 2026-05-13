淡江大橋通車日逢陳世凱生日 傳公路局稱「市府建議」新北反駁

傳出公路局回應通車日期為「依新北市建議」，市府副發言人羅婉庭今（13）日嚴正澄清，絕無此事。（記者黃子暘攝）

淡江大橋通車，交通部公關與安全爭議仍持續延燒，外界質疑通車晚會9日（週六）舉行，11日（週一）不通車，刻意選在12日交通部長陳世凱生日當天通車，是否涉嫌為陳世凱個人祝壽？傳出公路局回應通車日期為「依新北市建議」，市府副發言人羅婉庭今（13）日嚴正澄清，絕無此事，「若5月12日真為新北市政府建議時間，交通部為何稱祈福拜拜為『內部活動』，禁止市府及在地區、里長們出席？交通部根本自我矛盾、邏輯不通。」

羅婉庭說，最初淡江大橋通車時間定在5月20日前後，為了協調表演團體檔期而往前調整，市府曾詢問公路局，為何9日典禮跟12日通車有間隔，而非隔天10日即通車，公路局當時表達舞台撤場需要時間。

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有媒體報導稱公路局回應通車日是依照市府建議呈報交通部，羅婉庭指出，若5月12日真的是市府建議的時間，交通部為何稱祈福拜拜為「內部活動」？根本自我矛盾、邏輯不通；淡江大橋是新北市期盼多年的重大交通建設，通車應回到交通專業、工程進度與民眾需求，若淪為個人行銷，相當可惜。

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