竹市府發布施政民調 網友批：竹市不是高虹安的個人秀看板

新竹市府今天發布施政民調，還放上市長高虹安的照片，有網友批：竹市不是高虹安的個人秀看板，請市府停止大內宣。（擷取自網路貼文）

新竹市府今天發布施政民調，稱市民對市府團隊整體施政滿意度達76.4%。不過，網友打臉批市民要的是宜居城市，不是高虹安的個人秀看板。更提到市府官方臉書及LINE傳來的海報內容，心裡的感受不是驕傲，而是滿滿的荒謬與無奈。尤其官方LINE帳號應該是市民獲取民生資訊、防災應變、行政服務的橋梁，不是市長個人的政績大紅榜。

新竹市府今天公布施政滿意度調查，稱市府團隊在醫療服務、消防與公共安全、經濟振興及社會福利等4大核心面向中，醫療服務與消防安全相關政策滿意度突破9成，且市民對市府團隊整體施政滿意度達76.4%，顯示施政方向逐步獲市民認同與支持。

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網友提到，市府官方LINE帳號傳來滿意度76.4%的精美圖卡，質疑市府官方帳號的「中立性」去哪了？市府所稱亮眼數據下的真實街景是另番景象，像坑窪不平的道路，市區許多道路補了又補，坑洞與不平整的銜接處，讓機車族每天都在玩「障礙賽」，這就是所謂的高滿意度交通嗎？再者，看到雜草叢生的公園，說好的環境保護，實際上看到的卻是公園與路旁雜草肆意生長，缺乏定期修剪維護，不僅影響市容，更隱藏衛生與治安的隱憂。

網友留言稱，施政不應只是「數字遊戲」，那76.4%的滿意度，與市民腳下踩的爛路、眼見的荒蕪形成強烈對比。市民的體感溫度，遠比圖卡上的百分比來得真實。市民不需要一張修圖完美的宣傳照，需要的是一個能把雜草除乾淨、把馬路鋪平、把行政資源用在刀口上的市政府。與其在手機螢幕裡自我感覺良好，不如走入街頭，看看市民真正面臨的環境困境。有的留言已對市府LINE按下封鎖了。

新竹市府今天發布施政民調，還放上市長高虹安的照片，有網友批：竹市不是高虹安的個人秀看板，請市府停止大內宣。（擷取自網路貼文）

新竹市府今天發布施政民調，還放上市長高虹安的照片，有網友批：竹市不是高虹安的個人秀看板，請市府停止大內宣。（擷取自網路貼文）

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