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    首頁 > 政治

    川習會將談對台軍售 徐巧芯：台灣成為交易籌碼執政黨應表態

    2026/05/12 13:23 記者羅國嘉／台北報導
    國民黨立法院黨團立委徐巧芯（左）表示，若川習會讓台灣成為交易籌碼，民進黨作為執政黨應有所表態，否則所謂台美關係史上最好只是泡沫。中為立委林沛祥，右為立委牛煦庭。（記者羅國嘉攝）

    國民黨立法院黨團立委徐巧芯（左）表示，若川習會讓台灣成為交易籌碼，民進黨作為執政黨應有所表態，否則所謂台美關係史上最好只是泡沫。中為立委林沛祥，右為立委牛煦庭。（記者羅國嘉攝）

    立法院院會8日闖關通過上限7800億元的國防特別條例，不過美國總統川普證實將與中共領導人習近平討論對台軍售，引發關注。對此，立法院國民黨立委牛煦庭表示，最終版本是凝聚共識的結果，旨在支持合理軍購並把關財政紀律，不受政治操作影響；徐巧芯則說，若川習會讓台灣成為交易籌碼，民進黨作為執政黨應有所表態，否則所謂台美關係史上最好只是泡沫。

    立法院國民黨團今天上午開記者會，書記長林沛祥、立委牛煦庭、徐巧芯出席，會後媒體針對日前通過的7800軍購特別預算時事議題提問，牛煦庭指出，軍購過程難免被政治解讀，但他認為沒有必要。立法院是讓各方表達意見的地方，每個法案都要整合不同意見形成最後版本，換言之最後通過的軍購版本不專屬於誰，而是在充分討論、凝聚共識、溝通整合後的結果，具有務實色彩。

    他表示，美方有請求或參眾議員來台公開喊話並願加速發價書程序時，應以禮相待並釋放善意，這是預留空間的意義之一；第二是不希望承擔無謂政治風險，軍售議題是美方主動行動，與在野黨無關，在野黨反而是善意的、是希望這件事可以成就。

    牛煦庭說，不應把軍購操作成在野黨阻撓或甩鍋的說法，這種陰謀可以休矣，在野黨不會背鍋，也支持公開透明合理軍購，但執行與否應由執政黨交代；從財政法觀點，沒有發價書不得編列預算已明定，即使預留空間也不代表浪費或挪用公帑。國防特別條例是各方意見折衝後的務實版本，所以他呼籲不要見縫插針討論誰的版本或功勞，重點應看結果與現實，並強調把關財政與支持國安並行，不受政治操作影響。

    徐巧芯則指出，公開署名的美方參議員是支持態度，但民進黨不引用具名說法，只引用匿名白宮人士，質疑到底要相信哪一個版本，國民黨通過特別條例不是為討好任何國家，而是為台灣安全，若川習會讓台灣成為交易籌碼，民進黨作為執政黨應有所表態，否則所謂台美關係史上最好只是泡沫。

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