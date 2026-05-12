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    首頁 > 政治

    為竹縣藍白合操心？綠議員質詢「縣黨部主委」楊文科

    2026/05/12 13:15 記者黃美珠／新竹報導
    民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹（圖左下立者）今天總質詢時花了近半個小時，質詢立在台上的國民黨新竹縣黨部主委楊文科。（記者黃美珠攝）

    民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹（圖左下立者）今天總質詢時花了近半個小時，質詢立在台上的國民黨新竹縣黨部主委楊文科。（記者黃美珠攝）

    新竹縣竹北市長選戰可能採「藍白合」，民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹今天（12日）總質詢花了近半個小時質詢身兼國民黨縣黨部主委的縣長楊文科，推崇楊文科當年不靠「藍白合」就橫掃16萬多票，藍營表態要選的人才濟濟，國民黨中央卻執意要推藍白合，「是要閹割縣黨部的提名權」？還意有所指追問可知合作對象有「捲入性騷擾疑雲」的人？

    縣長楊文科說，性騷擾不能隨便講，蔡蕥鍹沒有具體說明，他聽不懂也不清楚。況且這是黨政問題，並非縣政問題，縣黨部依黨中央的規劃推動，藍白合還沒到最後結果，過程不會黑箱。

    蔡蕥鍹說，她不樂見未來當家的竹北市長是有性騷、愛上酒店喝花酒、或喝了酒後會隨地大小吐的人。所以她總質詢一開口，就逼問楊文科目前浮出檯面者竟有性騷擾疑雲的人「你聽說過嗎」？聽到楊文科說不清楚，立刻抨擊縣政團隊疏失、有人刻意隱瞞、民眾有知的權利，持續追問楊文科是否該深入調查、且在適當場合公告周知？以免置藍白合於死地？

    她還說，日前民眾黨（議員林碩彥）總質詢時，公開要國民黨讓民眾黨選竹北市長，現在的藍白合，最後會不會直接就讓給白營？這樣有沒有黑箱作業、私相授受？竹北市會不會因為藍白合變成一個風化城？

    楊文科說，個人行徑是否有瑕疵涉及個人形象，選民的眼睛也是雪亮的，只是他沒有聽說過有這樣的人，竹北市沒有「夜生活」，把藍白合說成會讓竹北變成「風化城」有點太過。

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    民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹公開質疑，竹北市長選戰藍白合中，浮出的參選人中有人涉及性騷。（記者黃美珠攝）

    民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹公開質疑，竹北市長選戰藍白合中，浮出的參選人中有人涉及性騷。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長楊文科說，民進黨議員蔡蕥鍹說的有人涉入性騷疑雲，他並不知情。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長楊文科說，民進黨議員蔡蕥鍹說的有人涉入性騷疑雲，他並不知情。（記者黃美珠攝）

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