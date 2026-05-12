區桂芝「零軍購」成中共外宣 黃暐瀚批：厚植國防就是為了避戰

北一女教師區桂芝（左）近日表態反對對美軍購，讓資深媒體人黃暐瀚（右）直言，厚植國防是為了避免戰爭，不是挑釁戰爭。（資料照，本報合成）

北一女教師區桂芝表態反對軍購，上節目聲稱台灣人若承認是中國人「和平就來了，一毛錢軍費也不用花了」，還被中國官媒轉發當成宣傳題材。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，厚植國防就是為了避免戰爭，而不是挑釁戰爭；台灣不能決定中共是否侵台，但必須展現絕不屈服的頑強精神。

黃暐瀚今天在臉書發布貼文稱，看到台灣有些人反對軍購的理由，竟然是「只要說自己是中國人就和平，一旦和平就不需要軍購」，更讓他體會到儘管「同島一命」，看法也會南轅北轍、極端不同。

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黃暐瀚說，「在我看來，厚植國防，絕對是為了『降低戰爭風險』。而不是挑釁戰爭」。

他直言，除非直接投降，否則我們無法決定「對岸打不打」；但我們可以提高中共侵台的難度，與動手之後可能面臨的困境。

黃暐瀚比喻，就像美國好萊塢電影「美國隊長」第一集中，瘦弱的美國隊長被拉到暗巷痛打時，仍堅定表示「I Can Do This All Day」，展現了即便實力懸殊也絕不妥協、堅持戰到最後一兵一卒的頑強精神。

文末他強調，「不斷被打，不斷站起，絕不屈服！只要你不放棄，警察會來，朋友也會來！」

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