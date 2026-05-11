川習會將登場 外交部：台灣相信美國對台承諾

外交部次長陳明祺。（外交部提供）

美國總統川普與中國國家主席習近平將於本週在中國北京市會晤，舉行「川習會」。外交部次長陳明祺日前接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）專訪指出，台美夥伴關係具有互利基礎，「美國可以信賴我們，就像我們可以信賴美國一樣」，台灣相信美國對台承諾。

陳明祺3月接受CBS News專訪，CBS News於美東時間5月10日刊播第2篇報導。

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針對台美關係，陳明祺表示，台灣並不擔心美國會放棄台灣，台美夥伴關係具有互利基礎。他強調，「美國可以信賴我們，就像我們可以信賴美國一樣」，台灣相信美國對台灣的承諾，是台灣可靠的夥伴。

談及中國對區域安全造成的挑戰，陳明祺指出，中國在南海及東海的行徑日益具侵略性，並持續擴張軍力、進行常態化軍事演習。

針對中國提出的「一國兩制」，陳明祺明確表示，絕大多數台灣人民絕不會接受一國兩制，台灣人民要的是和平與穩定。台灣人民從未有一天生活在中國共產黨統治之下，更無法接受被宣稱為中國的一部分。

陳明祺指出，台灣自民主化以來，享有言論自由、民主制度與多元社會；台灣曾經歷威權時代，更深知民主得來不易，因此格外珍惜。香港2019年民主抗議遭到中共殘酷鎮壓，已使台灣人民清楚看到中國共產黨不會允許言論自由、人權及社會多元。

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