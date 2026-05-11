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    首頁 > 政治

    藍白大砍國防預算 無人載具聯盟主席林世賢轟：置國家安全於不顧

    2026/05/11 20:43 記者湯世名／彰化報導
    身兼台灣無人載具聯盟主席的彰化市長林世賢主持無人載具論壇。（資料照）

    身兼台灣無人載具聯盟主席的彰化市長林世賢主持無人載具論壇。（資料照）

    國防預算遭藍白聯手大砍，其中預算遭砍的「重災區」為無人機產業，身兼台灣無人載具聯盟主席的彰化市長林世賢對此指出，無人載具產業包含有國防、農業、消防與治安等產業，用途相當廣泛，藍白卻聯手大刪預算，根本是置國家安全於不顧，整個無人載具聯盟成員群情激憤，他們將會對藍白提出嚴正抗議。

    林世賢指出，國防預算的通過，可以順勢扶植台灣的無人載具製造能力大幅提升，無人載具不是只有用在國防，農業與消防與治安都有關係；他今年4月份去美國姊妹市訪問，看到他們示範火災發生第一時間無人機趕到現場，針對火場是否有毒、是否化學工廠及如何救災都要靠無人機的監控，另外具危險性質或高溫燃燒的火場也要用到機器人，可以說無人載具對於我們的生活占了相當重要的比例。

    對於藍白聯手刪除的無人機產業預算，林世賢怒指原本台灣可以超越中國無人載具的機會，卻被藍白故意扯後腿，造成數十萬人甚至上百萬人的就業機會受到嚴重影響；藍白陣營置國家安全於不顧，聯盟成員群情激憤，他們不會坐視不管，絕對會嚴正抗議。

    彰化無人載具論壇的無人機。（資料照）

    彰化無人載具論壇的無人機。（資料照）

    彰化無人載具論壇的無人機。（資料照）

    彰化無人載具論壇的無人機。（資料照）

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