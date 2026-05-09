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    首頁 > 政治

    主張零軍購！北一女教師區桂芝侈言：台灣人承認是中國人就會和平

    2026/05/09 19:26 即時新聞／綜合報導
    北一女教師區桂芝接受中國國營媒體訪問表示，她主張「零軍購」。（資料照）

    北一女教師區桂芝接受中國國營媒體訪問表示，她主張「零軍購」。（資料照）

    立法院會昨（8日）在藍白立委聯手下，三讀通過軍購條例，預算上限共匡列7800億，大砍4700多億。對此，北一女教師區桂芝接受中國國營媒體訪問表示，她主張「零軍購」，認為台灣人就是中國人，如果台灣人承認這一點，其實和平就來了，如此一來軍購一毛錢都不用花。

    區桂芝接受央視旗下的新媒體「日月譚天」訪問表示，她其實主張「零軍購」，並認為軍購是個假議題。她說，「抗中保台」其實保不了台，只有和平才能夠保台，台灣如果一方面要軍購，一方面又要和平，「那怎麼可能呢？」

    區桂芝在訪問中稱，台灣人就是中國人，如果台灣人承認這一點，其實和平就來了，如此一來，一毛錢的軍購也就不用花，就能達成「零軍購」了。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「國文老師之恥」、「這種也能當老師，教育部要檢討」、「這種活在台灣的中國人老師，有什麼資格教育台灣子弟」、「只要承認台灣就是中國，就會換來和平…妳是在騙3歲小孩嗎？」、「喜歡當中國人，是你的自由，當了中國人，你就沒有了自由」、「虧她讀萬卷書」、「有這種賣國老師，各位家長都不擔心？」

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