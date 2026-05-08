7800億折衷版軍購 傅崐萁從中穿梭「眾太陽」促成

立法院三讀通過「三班護病比入法、國防特別預算條例草案」，民眾黨、國民黨聯合舉行記者會，除了黨主席黃國昌、鄭麗文出席，傅崐萁等藍白委也到場。（記者方賓照攝）

立法院會今天三讀通過國防特別條例，國民黨歷經近3個月的「軍購之亂」得以平安下莊。據了解，關鍵在於，原被認為支持黨版3800億+N的國民團總召傅崐萁選擇放下成見，從中穿梭促成國民黨主席鄭麗文與立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕的會面，及與民眾黨主席黃國昌的溝通，以3000億為台階，並讓+N具體數字化，協調出折衷版的7800億。

外界質疑為何傅崐萁一週召開兩次黨團大會，卻都不表決、未下結論，但這卻是協調成功的關鍵。因為傅深知，只要一表決，就是國民黨分裂的開始，黨內就會被分派和標籤化。因此傅在站穩不表決的立場後，才讓整個分裂的狀況穩定下來。

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黨內立委透露，雖然傅崐萁傾向黨版，但在面對立委時，傅也放下自己成見，並沒有親自致電遊說立委支持。傅也告訴立委，要溝通就要放下自己的執念，如果大家都以自己的執念為出發點，就無法說服對方，所以當4月29日黨團大會時支持8000的人多，在黨中央強力動員下，5月6日表態支持黨版的佔上風，傅都堅持不投票。

在黨團達成不表決的共識之後，傅崐萁開始去溝通黨內「眾太陽、月亮、星星和仙佛」。據了解，傅崐萁近10天來多次溝通無效，但並未放棄，在最後幾天「拉下老臉」，親自拜會韓國瑜先行磋商，再找鄭麗文，與兩邊都深聊過後終於促成了「鄭韓會面」。黨內研判，若傅未出手，鄭、韓都不可能主動見面，因為鄭麗文認為已經翻篇，但不代表韓國瑜也是如此。

此外，傅崐萁和黨內立委也積極致電黃國昌，最後由黃國昌去跟鄭麗文溝通；而鄭麗文南下拜會盧秀燕也是傅崐萁從中穿梭，讓鄭麗文與盧秀燕得以交換對軍購與選舉的看法，更理解黨內立委對於年底選舉憂心的立場。

黨內立委表示，大家從認為傅崐萁支持黨中央的立場，到國民黨副主席季麟連說要開除韓國瑜的黨籍時，傅第一時間要拉下季的動作，「大家都看在眼裡」，黨團同仁對此更在群組裡面一片叫好，雖然嘲笑傅崐萁驚訝的表情，但也很感謝他，這樣的舉動確實有助於凝聚黨團。

黨內立委表示，軍購第一期3000億，給了鄭麗文台階，並沒違背3800億的概念，而+N也更具體化，上限加蓋下近有8000億，當黨團、黃國昌、韓國瑜和盧秀燕都上了車，這台車開到鄭麗文面前，鄭若不順勢上車，恐怕會被質疑她統御領導的能力。

該立委也說，傅崐萁確實忍辱負重，在各方都不討好，甚至對傅發洩、諷刺的情況下去溝通、安撫，又要顧及所有人的面子，確實不容易。

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