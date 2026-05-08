白委邱慧洳含淚投國民黨版本 吳欣岱揭第3勢力長年困境

台灣基進議員參選人吳欣岱。（資料照）

立法院今三讀通過《醫療法》第12條修正案，將「三班護病比」入法，且最終通過的是國民黨版本。對此，台灣基進議員參選人吳欣岱指出，曾以「超越藍綠」為號召的台灣民眾黨，最後卻放棄自己的版本，這其實也反映出，一個政黨沒有真正的主體性，沒有足夠清楚的價值與路線，那麼再多懷抱理想的人進入體制，最後都可能被迫在藍綠夾縫中妥協的困境。

吳欣岱在臉書發文表示，她簡單解釋現在國會中對護病比的爭執點，國民黨的版本是由安泰醫院名譽院長蘇清泉提出，針對護病比並沒有明確的規範，而是「交由主管機關訂定」。方向上更偏向醫院經營管理端考量，不只刪除了原本的諮詢委員會設計，也降低了護理專業在制度中的參與權。

請繼續往下閱讀...

吳欣岱指出，民進黨版本將「一般病床三班護病比」原則入法，但具體標準與細節，則交由中央主管機關成立的諮詢委員會討論與定期檢討，強調制度協調與整體醫療量能；而民眾黨版本，反而是三黨之中最貼近第一線護理人員長期訴求的版本。不但要求將三班護病比明確入法，也提高護理專業代表在諮詢機制中的比例，希望讓真正站在第一線的人，能對制度有更大的主導權。與民進黨版的差別只在於護理人員代表比例，民眾黨要1/2以上，而民進黨只有1/3。

吳欣岱續指，無論黨派，沒有諮詢委員會的版本，就是最威權的版本！但這卻是民眾黨護理立委邱慧洳最後投票支持的版本。她的理由是，一定要1/2以上的護理代表她才接受，如果沒有達到，她連委員會都乾脆不要。「這個發言真的匪夷所思，是吃到黃國昌的口水吧，不能吃牛排所以乾脆餓肚子？」

吳欣岱說，她知道很多護理師會覺得，沒有拿到1/2的席次，在委員會裡就是會被資方欺負。她完全理解這種在醫療體系內長期處於弱勢的不安全感。但如果在法律上能先搶下1/3的法定席次，這就是一個能讓第一線聲音進入體制、打破黑箱的立足點。拿全民健康保險會來說，醫事服務提供者代表，就只佔1/3都不到。而這其中還包括醫院、牙醫、護理師、藥師等各專業。

她解釋，護理師代表如果佔諮詢委員會的1/3，其實是可以發揮很大的影響力的。至少會議中的各方立場、決策原因都可以拿出來公開檢視、遊說。

吳欣岱認為，目前通過的版本是由蘇清泉提出主架構，蘇清泉就是過去在醫師爭取勞基法時，說出「急診醫師要爭取工時是不要臉的行為」的醫師全聯會理事長，她完全不相信他有為醫療人員爭取勞動權益的想法。醫療人員因為業必歸會的制度因素，代表醫師、護理師和牙醫師等職業的全聯會都更加具有政治性，也很難跳脫資方的思考方式。

吳欣岱分析，曾經以「超越藍綠」為號召，並口口聲聲說要與基層護理師站在一起的台灣民眾黨，最後卻放棄自己的版本，這其實也反映出台灣第三勢力長年最根本的困境：如果一個政黨沒有真正的主體性，沒有足夠清楚的價值與路線，那麼再多懷抱理想的人進入體制，最後都可能被迫在藍綠夾縫中妥協。

她透露，只靠「不要藍綠」是不足以完成改革的，真正能推動改革的，必須是一個有明確價值、有主體性、能夠在壓力下依然堅持方向，承擔改革代價的政治力量。否則，當政黨本身沒有穩定立場時，專業者最後就只能成為政治協商中的裝飾品。

吳欣岱說，今天的護病比入法，對醫療人員的勞權是往前走了一步，「但我們也錯過了一個讓第一線真正拿到法定代表權的機會，這表示接下來主管機關的認定、協調說明會的進行，我們都要花更多精力去繼續關心」。

中華民國護理師公會全聯會與護師醫療產業工會，8日在立法院前召開三班護病比入法記者會。支持的民眾黨立委邱慧洳在一旁忍不住落淚。（記者方賓照攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法