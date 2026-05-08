藍白7800億軍購版本通過 鄭麗文、黃國昌現身立院謝「韓盧」

立法院今天三讀通過藍白共推的7800億國防特別條例版本，在野兩黨隨即召開記者會慶賀，國民黨主席鄭麗文（前排右三）、民眾黨主席黃國昌（前排右四）皆到場肯定，並感謝立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕在過程中提供寶貴建言。（記者方賓照攝）

立法院今天三讀通過藍白共推的7800億國防特別條例版本，在野兩黨隨即召開記者會慶賀，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌皆到場，兩人開心握手，更喊話感謝立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕在過程中提供寶貴建言，協助守住台灣防衛；國民黨立院黨團總召傅崐萁則痛批賴政府短短9個月內索取近1.9兆國防預算，必須嚴格把關防弊。

傅崐萁指出，今天在兩黨合作下，讓這次對美軍購條例順利在立法院三讀，國民黨經過內部民主討論，廣納國民黨團、韓國瑜、鄭麗文、盧秀燕、黃國昌、民眾黨團等提出的相關建言，終於把台灣防衛守住，更替全國人民看守住血汗納稅錢。

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傅崐萁表示，雖然過程中綠營不斷騷擾，但必須向國人報告，從去年8月至今短短9個月內，包含國家防衛韌性1500億元、國防預算9500億元，以及此次通過的7800億元軍購特別預算，賴清德政府已向台灣人民索取高達1兆8800億元的國防預算，面對如此龐大的民脂民膏，當然應該充分把關、廣納各方意見，並做好所有防弊措施，「不能再縱容賴清德政府，讓賣茶葉的、賣馬桶的、做裝潢的，都改行做軍火了」。

黃國昌則說，自台灣人民去年12月17日從「華盛頓郵報」看到1.25兆元對美軍購數字以來，黨團始終秉持支持強化台灣國防，但絕不容許貪污、浪費，而且台灣人付錢買的武器必須要拿到。雖然社會對最終軍購版本內容與細節設計有不同意見，但「捍衛台灣國防自主、為台灣人民守好荷包」，始終是大家共同堅持的信念。

黃國昌表示，在這個過程中，不管透過各種方式對話、討論，最後才能形成大家都認同的版本；也感謝鄭麗文、韓國瑜與盧秀燕提供寶貴建議與重要協助。

他強調，支持強化台灣國防，但在立法院該捍衛的民主價值、該守住人民納稅人的底線，一步都不會退讓，這也呈現在此次通過的特別條例與附帶決議之中，未來無論行政院長赴立法院專案報告，或後續預算審查，在野黨都會持續站在人民立場，負責任扮演監督把關角色，回應人民對國會與在野黨的期待。

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