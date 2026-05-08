報稅忙翻還要練舞！他曬竹市公務員喊「市長我愛你」影片斥荒謬

林士凱接獲陳情指出，新竹稅務局公務員被迫在辦公時間練習表演，只為了給市長高虹安看。（本報合成，擷取自Threads）

正值5月稅務開徵的高峰期，新竹市稅務局基層同仁卻怨聲載道，表示在「法定辦公時間」內，被迫離開崗位去練舞，只為配合市長高虹安的母親節發花活動，連科長級主管也是受害者。對此，民進黨籍新竹市北區市議員參選人林士凱接獲陳情，痛批「公務員是來服務市民的，不是來表演給市長看的。」

林士凱今天在Threads發文表示，他接獲基層公務員陳情指出，現在正值開徵期間，可以說是稅務局一年之中最繁忙、壓力最大的時候。但就在這個節骨眼，他們被迫在「法定辦公時間」內離開崗位去練舞，只為了配合高虹安市長的母親節發花活動，連科長級主管也是受害者。

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林士凱指出，他也在市府待過，很清楚5月稅務局的狀態。電話被打爆、櫃檯塞滿人，第一線同仁忙到連喝水、上廁所的時間都沒有。正常來說，主管應該在現場分擔壓力，現在卻因為上級要求，被迫在民眾洽公的高峰期，去三樓走廊大放音樂排練表演。導致所有的櫃檯壓力與諮詢電話，全由基層同仁獨自承擔。

林士凱也曬出公務員練習表演的影片，眾人甚至在影片尾聲齊聲高喊「市長我愛你」，不禁痛批「荒謬至極」。他認為，慰勞基層的重點應該是尊重與感謝，如果只是單純互動、氣氛輕鬆，那當然無妨。但列隊唱歌、刻意表演，這就有點過頭了。如果連稅務最繁忙的時間，都還要動用大量辦公時間去準備大場面，只為了讓長官駕臨時氣氛熱鬧、畫面好看，這已經不是「慰勞」，而是讓公務體系進入荒謬的「拍馬屁大賽」。

林士凱強調，基層同仁辛勤工作，是為了處理市民的問題，而不是配合政治人物的表演。請市府把尊嚴還給辛勞的公務同仁，不要再讓這種本末倒置的秀場文化，消耗基層的體力與士氣。

民進黨籍新竹市北區市議員參選人林士凱。（資料照）

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