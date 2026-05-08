防中國身分滲透公務體系！陸委會推具結查核 公教團體反彈

陸委會數度說明「常態化制度化查核」非政治審查，且依法有據。（資料照，取自陸委會官網）

陸委會雖數度說明「常態化制度化查核」非政治審查，中華民國公教軍警消聯合總會、中華民國全國公務人員協會、台北市學校教育產業工會、新北市中等教育教師職業工會、新北市教育產業工會等公教團體今（8）日發聲明，抗議陸委會要求公教人員定期簽署「未在中國設籍、未領中國身分證」具結書，批評政府對軍公教進行差別待遇與政治審查，要求撤回該政策。

陸委會表示，政府近年持續清查中國對台灣民眾核發中國身分證、居住證等情況，主要是基於國家安全與公務體系忠誠義務考量，依「兩岸人民關係條例」規定，國人若在中國設有戶籍或領用中國身分證，將喪失台灣戶籍與相關公職資格，因此要求公教人員具結，目的是確認公職資格合法，並非政治審查。

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陸委會強調，中國近年持續透過居住證、定居證等方式擴大對台統戰與法律管轄，政府有責任維護公務體系安全與國家忠誠義務，相關措施均依法辦理，且軍公教人員涉及國家機密、教育與公共行政事務，對國家忠誠要求本就較一般民眾更高。

新北市中等教育教師職業工會理事長黃耀南表示，自去年起，陸委會透過銓敘部及教育部發函各政府機關與學校，要求公教人員每年5月與11月各簽署一次具結書，聲明未在中國設籍或領用中國身分證，否則恐影響進用與調任，近期相關公文再次下達，引發基層反彈。

黃耀南表示，公務員與教師在就職時已依「宣誓條例」宣誓效忠國家，如今再要求具結，形同對特定職業進行「忠誠審查」，不僅增加行政負擔，也讓基層人員感到遭污名化與羞辱，公教團體聲明要求陸委會撤回「忠誠具結書」要求，並合理修復公教權益。

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