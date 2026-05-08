外交部次長現身歐洲議會演講 謝志偉：中國及國民黨不如買個氣炸鍋

外交部次長吳志中（中）近日歐洲議會安全暨防衛委員會邀請出席例會，駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉（右）發文直言，「中國及國民黨別又要氣炸了」。（圖擷自臉書）

外交部次長吳志中近日受歐洲議會安全暨防衛委員會邀請出席例會，駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉發文直言，「中國及國民黨別又要氣炸了」，並指中國及國民黨應接受「台灣不是中國的一部分，而是自由世界的一部分」這個事實，不然「台灣出訪要氣炸、自己出事又甩鍋、不如直接買個氣炸鍋！」

謝志偉在臉書以「中國及國民黨別又要氣炸了」為題發文指出，外交部吳志中次長近日成為台灣首位在歐洲議會應邀出席其一重要委員會例會演講的政府官員。陪同坐在台上的謝志偉也深感與有榮焉！

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謝志偉表示，吳次長6日係應歐洲議會安全暨防衛委員會主席史琪曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann，德國籍）之邀出席例會，並就「台灣安全議題」發表十分鐘的演講，之後且進行討論熱烈的Q&A，時間總長一小時。

謝志偉說明，吳次長從地緣政治的角度，精彩地分析了面對中國在台海威脅台灣，在國際孤立台灣的挑戰及機會，以及與歐盟所可對接的各項合作面向。其中闡明的關鍵點之一就是：「自由民主的台灣就不可能是專制極權中國的一部分！」在活動結束後，各議員紛紛過來握手致意且致謝，相約下次還要再續談，可能在台灣或在歐盟！

謝志偉也諷刺，可惜鄭麗文主席不在場，不然，由她親自輔助說明「為何在中共如此威脅台灣的情況下，還又訪中又擋國防軍購」，會比較「貼切」。謝志偉也強調，必須說，人家各國籍的議員可是訊息充分的很噢！

謝志偉在文末強調，他真心誠意地覺得，中國及國民黨可以認真思考並接受「台灣不是中國的一部分，而是自由世界的一部分」這個事實，不然「台灣出訪要氣炸、自己出事又甩鍋、不如直接買個氣炸鍋！」

謝志偉表示，外交部次長吳志中（右）6日係應歐洲議會安全暨防衛委員會主席史琪曼（左）之邀出席例會，並就「台灣安全議題」發表十分鐘的演講。（圖擷自臉書）

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