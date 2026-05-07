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    首頁 > 政治

    蔣萬安推「鼠類偵防師」挨批零作為 北市議員：只想名稱誰不會？

    2026/05/07 17:37 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市環保局今（7）日至市議會警政衛生委員會說明「鼠患蔓延現況檢討及防治計畫」專案報告。（記者蔡愷恆攝）

    台北市環保局今（7）日至市議會警政衛生委員會說明「鼠患蔓延現況檢討及防治計畫」專案報告。（記者蔡愷恆攝）

    台北市長蔣萬安近日針對鼠患議題召開記者會，提出「鼠類偵防師」，台北市環保局今（7）日也至台北市議會警政衛生委員會說明「鼠患蔓延現況檢討及防治計畫」專案報告。台北市議員張文潔表示，蔣萬安說得很大聲，實際作為卻為零，「只是要想出名稱，那我可以也說蔣萬安對老鼠發動戒嚴是『蔣戒鼠』，現在是『台北遞減鼠』？」台北市議員林延鳳也批，市府事前沒有與消毒班同仁溝通，增加勤務外，還把同仁推到第一線承受民眾砲火。

    林延鳳表示，消毒班同仁在看了記者會之後才知道自己多了「鼠類偵防師」身分，明天86位同仁就要去上課，批評市府根本沒跟基層同仁溝通，還增加他們的勤務。林延鳳說，消毒班同仁僅能進到家戶勸導，且要承擔第一線民眾炮火。

    林延鳳提到，市府發言體系說不只會有86人，將會擴到200人以上；但現在就算多給消毒班同仁2位助理，還是會增加工作量。她更質疑，一副是很創新的政策，卻不知可以發揮多大效益。林延鳳拜託市府重新思考評估，將消毒班的人力應用在環境清潔才是重點。

    張文潔表示，蔣萬安喊出鼠類偵防師，說得很大聲，實際作為卻為零。她說，報告指出，「將於近期公告服務申請方式」，但今天在委員會的報告跟昨天一樣零進度；如果市府只有想出名稱，「那我可以也說蔣萬安對老鼠發動戒嚴是『蔣戒鼠』，現在是『台北遞減鼠』？」

    環保局長徐世勲解釋，消毒班同仁是有病媒蚊防治證照的同仁，86人是目前人數。關於接下來實際操作，生態防蚊師可能是2班同仁一起出去，鼠類偵防師可能會不同於生態防蚊師，幫民眾找到家裡鼠洞、老鼠痕跡等。接下來將會配置整體編制規模，會超過現有數量，最後會有1位檢測師加2位助理。

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