近5成台北市民憂鼠患嚴重 學者示警：恐成蔣萬安施政破口

新台灣國策智庫今天舉行「2026六都市長爭霸戰—首都市長參選人民調發佈記者會」。（記者田裕華攝）

新台灣國策智庫今（7日）召開記者會公布最新民調，指出台北市近5成市民認為鼠患問題嚴重，認同台北市長蔣萬安有能力解決者為39.4%，領先民進黨立委沈伯洋的22.4%。有學者示警，若此議題在選戰中被放大，可能成為挑戰蔣萬安施政成果的破口。

針對台北市鼠患問題，有49.2%的市民認為嚴重，35.3%認為不嚴重，另有15.5%無明確意見。經交叉分析，認為嚴重的族群以士林區、女性、20至39歲、政黨傾向為民進黨的比例較高；認為不嚴重者以內湖區、男性、40歲以上、政黨傾向為國民黨和台灣民眾黨的比例較高。

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針對個別人選解決鼠患能力的評估上，民調顯示，有39.4%的市民認為蔣萬安最有能力解決，高於沈伯洋的22.4%，另有29.4%無明確意見。認為蔣萬安較有能力的族群，多集中在信義區、政黨傾向為國民黨或台灣民眾黨者；沈伯洋的支持者則以中正區、民進黨傾向者為主。

對此，台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇分析，鼠患在突發事件中是相當重要的題目，目前台北市民覺得嚴重的比例較多，但該議題對選舉結果的影響仍有待觀察。因為蔣萬安的支持度依然維持高檔，與其過去長期的施政滿意度較有關連，鼠患嚴重程度的關聯性則沒有那麼高。

劉嘉薇並提醒，認為蔣萬安有能力解決問題的比例雖高於沈伯洋，但39.4%的數據與其整體支持度52.9%相比，仍有一段差距。

台灣師範大學公民教育與活動領導學系教授曾冠球則指出，鼠患本應是客觀事實，卻變成與政黨傾向高度相關的感知議題，雖然蔣萬安已開始從行政與治理層次處理，但若此議題在選戰中被放大，仍有可能成為一個挑戰施政成果的破口。

本次調查的經費來源為凱達格蘭基金會，由趨勢民調於115年5月4日至5日執行，調查對象為戶籍在台北市且年滿20歲的一般民眾，共完成1095份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.96個百分點。

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