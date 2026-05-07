基隆市長選戰加溫 童子瑋網路聲量超過謝國樑200％

民進黨基隆市長參選人童子瑋近來網路聲量與影響力都遠超過市長謝國樑。（記者盧賢秀攝）

2026年基隆市長選舉將由市議會議長童子瑋代表民進黨挑戰現任國民黨市長謝國樑，根據民進黨內各縣市首長參選人的網路聲量分析資料，童子瑋近半年網路聲量達3.7萬則，高於謝國樑的2.7萬則；在影響力指標部分，童子瑋更以5.6萬分大幅領先謝國樑的2.5萬分，差距超過200%。

童子瑋表示，社群的內容包含日常的行程、市民的服務、政見的分享以及議會的工作，每一篇貼文都是和市民互動的紀錄，這段時間團隊確實很努力透過網路與市民互動，希望用更年輕、更有創意的方式行銷基隆，也帶動市民對市長選舉與城市未來的關注與討論，他會繼續努力、絕不鬆懈。市府表示，「尊重民進黨的內部聲量分析。」

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根據分析內容顯示，謝國樑整體聲量雖仍維持一定基礎，但多數集中於負面事件，包括柯案、油污染，放颱風假等引發大量灌留言等爭議；相較之下，童子瑋整體好感度與互動穩定度則較具優勢。資料也顯示，童子瑋在近半年Facebook貼文數達369則，超過謝國樑163則，留言數、提及與留言數以及影響力分數，也全面領先，顯示其社群經營與議題互動持續維持高度活躍。

網路聲量分析人員指出，從貼文數與互動趨勢來看，童子瑋近半年經營相當積極，且在提名後，整體聲量也明顯持續上升。對挑戰者而言，最重要的策略就是不斷創造話題、提升曝光與互動頻率，尤其在地方選舉中，若能透過社群累積討論熱度與市民參與感，便有機會逐步把網路聲量轉化為支持熱度，進一步形成帶動基層與青年參與的外溢效應，讓選戰氛圍持續升溫。

網路聲量分析人員表示，雖然聲量未必能直接等同選票，但在現代選戰中，可以說「沒有聲量，就等於失去主動權」。尤其是中間選民、年輕選民以及首投族而言，網路平台早已成為接觸政治資訊的重要來源。傳統地方政治仍有陸戰與組織優勢，但空戰的影響力正在快速提升，誰能長期維持議題熱度、掌握社群節奏，誰就更有機會在選戰中建立優勢與主導討論方向。

基隆市長謝國樑網路聲量有一定基礎，但高峰多集中於油污染等負面事件。（記者盧賢秀攝）

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