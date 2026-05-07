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    首頁 > 政治

    淡江大橋機車道寬度僅1．5公尺 李四川：安全考量應改善

    2026/05/07 10:55 記者俞肇福／新北報導
    新北市淡江大橋機車道實際騎乘寬度僅1．5公尺，有安全疑慮。（截自李四川影片）

    新北市淡江大橋機車道實際騎乘寬度僅1．5公尺，有安全疑慮。（截自李四川影片）

    國民黨新北市長參選人李四川今天（7日）在社群媒體臉書貼影片《淡江大橋機車道有危險，川伯幫你顧安全》，他提到新北市淡江大橋機車道設計圖畫2．5公尺，現場機車道只有1．5公尺；淡江大橋機車道無論如何還是要改善，為了安全，能改的能應變的，現在就做。

    李四川今天（7日）在社群媒體臉書貼影片，他提到新北市淡江大橋機車道設計圖畫2．5公尺，現場機車道只有1．5公尺；他表示，機車道騎車寬度只有1．5公尺，給摩托車騎士騎車，說實在的真的有危險，交通部對外當然可以說機車道設計是按照標準，沒有錯，但是現場機車道丈量就只有1．5公尺，如果要改善，就是中央分隔島這個1．2公尺，再往外拓寬，會佔到一點快車道的尺寸（寬度）。

    李四川進一步說，新北大橋也一樣，所以後來，新北市政府已經改善。淡江大橋機車道寬度1．5公尺問題，無論如何還是必須要做改善，如果你現在就要通車，那原則上要有些應變措施，中央分隔島這個部分，可能要切幾個缺口，萬一如果發生車禍，不管是要救災還是要救人，都要有一個應變措施。

    李四川說，淡江大橋機車道，設計圖上畫2．5公尺，現場機車道只有1．5公尺。做工程不能只看公文，要拿著尺去看現場。 為了安全——能改的、能應變的，現在就做。李四川的影片，是5月4日接受「中午來開匯」的專訪時，對於淡江大橋機車道問題，做了上述表示。

    新北市淡江大橋機車道實際騎乘寬度僅1．5公尺，有安全疑慮。李四川說，能改善的現在就做。（截自李四川影片）

    新北市淡江大橋機車道實際騎乘寬度僅1．5公尺，有安全疑慮。李四川說，能改善的現在就做。（截自李四川影片）

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