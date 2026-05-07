鄭麗文稱行程太滿放鳥自民黨青年局 林右昌揭國民黨對日歷史關係

民進黨前秘書長、現任華府智庫「印太安全研究所」（IIPS）訪問學人林右昌（資料照）

日本自民黨青年局訪團來台，6日傳出被國民黨主席鄭麗文因「行程太滿」為由「放鳥」，國民黨駁斥「不是事實」，強調是時間安排無法配合、絕非「刻意婉拒」。對此，民進黨前秘書長、現任華府智庫「印太安全研究所」（IIPS）訪問學人林右昌透露國民黨跟日本的複雜關係與歷史，指出鄭麗文現在用排不出時間來搪塞，只會讓人更覺得是刻意為之。

林右昌在臉書PO文表示，看到這個新聞時，實在覺得很驚訝且不可思議，因為從來沒有一個國民黨黨主席會如此失禮，其實，鄭麗文可能太不了解過去國民黨跟日本的複雜關係與歷史，真的不是只有在中國大陸八年抗戰那一段，當國民黨在中國大陸被共產黨擊潰來到台灣後，在1950～1960年代，當時美國默許之下，日本白團來台灣協助蔣中正建軍與訓練的工作，以幫助國軍快速重建戰力，抵禦中國共產黨的軍事威脅。他們不但直接向蔣中正報告，更與國防部、參謀本部高層有固定會議，甚至還參與戰略與年度軍事計畫的討論。國軍參謀本部文化的建立、金門與馬祖的外島防衛計劃擬定，都有他們的身影。

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林右昌指出，日本前首相岸信介（安倍晉三的外公）與蔣介石私交甚篤，兩人還曾經共同組建了「亞洲人民反共聯盟」（亞盟），在1970年代，雖然日本政府與中華人民共和國建交，但自民黨為了繼續維持跟當時的國民黨政府管道與關係，因此特別指定由自民黨青年局做為交流互動的窗口，而國民黨則指派救國團做為窗口。

這件事情由來已久，並且形成救國團與自民黨青年局之間每年互訪的慣例，甚至後來在國民黨內還曾經培養了一批日本通，在政府部門有不小影響力，現在，大家可能會覺得民進黨與日本自民黨的關係比較好，但其實這是在2000年政黨輪替之後才逐步建立的互動關係，時間和淵源比起國民黨來說短了非常多。民進黨是在2000年政黨輪替執政之後，自民黨青年局才展開了經常性的拜訪，而民進黨也開始展開互訪。

林右昌續指，2024年，他在賴清德主席的指示之下，參考日本自民黨青年局機制以規劃籌設民進黨青年局，並在12月間到日本進行政黨外交，率團拜會了日本幾個主要政黨：自由民主黨 （LDP）幹事長森山裕、青年局局長中曾根康隆，國民民主黨 （DPFP）代表代行古川元久、黨首玉木雄一郎會談，立憲民主黨 （CDP）代表、前首相野田佳彥以及日本維新會共同代表前原誠司，這都是為了培養民進黨新生代的國際視野，建立與日本政黨制度性交流對口，所做的前置準備。

林右昌補充，去年民進黨青年局終於成立，涵蓋了年輕的國會與地方議員，這是民進黨作為一個成熟的執政黨持續不斷努力的結果，也是現在大家覺得民進黨與日本政黨關係比較好的原因之一。

林右昌直言，鄭麗文應該不會不知道，就算她本來不知道，但國民黨內也一定會有有識之士提醒，自民黨青年局素有日本首相搖籃之稱，許多位日本首相都曾經歷練過青年局局長一職，現在用排不出時間來搪塞，只會讓人更覺得是刻意為之。

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