獨家》劉世芳外甥遭中共跨境鎮壓 陸委會將祭反制措施

內政部長劉世芳遭中共列為「台獨頑固份子」，在中國擔任經理人的外甥顏文群，中共指控為其提供政治獻金，揚言依法查處。（資料照）

內政部長劉世芳遭中共列為「台獨頑固份子」，在中國擔任經理人的外甥顏文群，中共指控為其提供政治獻金，揚言依法查處。台資企業「榮炭科技有限公司」發聲明表示，已解除顏文群全部職務，嚴禁任何資源以直接或間接形式支持「台獨」或違反「一中原則」人士；知情官員透露，中共逼迫台企發聲明反獨，針對中國的跨境鎮壓，陸委會今日將發布反制措施，並將嚴審江西省來台的交流。

中共持續逼迫該公司發聲明就是馬後炮

官員指出，政府會先示警，「江西不是一個良好投資之地」，既然江西對台商不友善，該省要來台灣的交流，我們都會嚴審。強調中共持續逼迫該公司發聲明就是馬後炮，早已提醒顏文群趕快回台灣，因為中共隨時可能亂抓人，現在人是安全待在台灣的。

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今年2月，香港媒體《大公報》捏造劉世芳的親屬在中國投資謀利「賺紅錢」，且為劉提供政治獻金。報導提及，顏文群供職於註冊地為江西省宜春市的台資企業上高縣「榮炭科技有限公司」。

據中國官媒《新華社》報導，榮炭科技公司5日發聲明表示，兩岸同屬中華民族，具有密不可分、無法切割的血脈關聯。該公司深認兩岸關係的穩健和平是企業發展的根基，維護兩岸間的良好互動，更是持續努力的任務及目標。

聲明指稱，自2026年4月7日起，該公司已解除顏文群在台灣榮炭科技公司及上高縣榮炭科技有限公司等中國子公司的全部職務。並嚴禁任何資源以直接或間接形式支持「台獨」或違反一中原則等具特定政治立場之人士或組織。

國台辦發言人陳斌華5月6日表示，台獨破壞台海和平穩定、損害兩岸同胞利益，是一條走不通的絕路，搞「台獨」害人害己，必遭懲治。我們絕不允許「台獨」頑固份子及其親屬在中國投資經商謀利，絕不允許支持台獨、破壞兩岸關係的人一邊在中國賺錢、一邊支持台獨分裂活動。

知情官員受訪表示，針對中國的跨境鎮壓，陸委會最快今日發布反制措施，或者在例行記者會對外說明。劉世芳外甥是專案經理人，原任職的榮炭公司所在地是在中國江西，江西省政府或上高縣那個地方，對於台商企業非常不友善。

官員指出，政府會先示警，「江西不是一個良好投資之地」，既然江西對台商不友善，該省要來台灣的交流，我們都會嚴審。

官員批評，中國正在燃燒狂熱的民族主義，顏文群自從中共官媒被點名後，當事人怕連累無辜，當時就主動辭退，無論是中國的公司或是在台灣的公司。

他強調，中共持續逼迫該公司發一個聲明出來，所以這個就是馬後炮而已。因為我們之前就跟顏說趕快回來台灣，因為中共隨時可能亂抓人，現在人是安全待在台灣的。

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