指鼠患不該拿來甩鍋 吳靜怡批：「蔣戒鼠，不給講！」

台北市長蔣萬安（資料照）

台北鼠患議題延燒，台北市長蔣萬安5日為此也親自召開記者會說明防鼠措施，蔣萬安昨再反問，「南鼠北送」不是認知作戰嗎？對此，媒體人吳靜怡表示，台北市的老鼠是不是「南鼠北送」？台北市的市長是不是「先章後蔣」？民生議題政治化是最卑劣的政客行為！

吳靜怡在臉書PO文表示，「『南鼠北送』已經成為網路反諷台北市政府企圖把鼠患問題推給外部，甚至推給其他縣市或政治對手，不然，蔣萬安要不要把老鼠拿來驗DNA，也剛好，『先章後蔣』還是『先郭後章』你自已也都順便驗一驗！自己到底血脈鼠於哪裡都是謎團，還好意鼠質疑台北市生的老鼠！先管好你自己，莫名其妙！」

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吳靜怡指出，「更不用說，李四川（老四川）被揶揄成為『老蜀』，如果硬是要扯高雄老鼠北上，怎麼不想想李四川曾任高雄副市長再接任台北市副市長，難道韓國瑜的愛情產業鏈是產出老鼠大軍隨著李四川『南鼠北送』洗產地嗎？蔣萬安不正面的面對都市治理、環境清潔、下水道維護與市場管理等根本問題，一堆政客耍嘴皮子，有什麼用，可憐台北市民。」

吳靜怡續指，「鼠患、食安、治安、交通、托育、公共衛生，本來就不該是政黨互相甩鍋的工具，人民看到的就是老鼠白天出沒、夜市與市場衛生惡化、下水道異味增加、民眾陳情卻得不到改善，現在反而還想要動用警察採取社維法來管制民眾言論，簡直是戒嚴！」「蔣戒鼠，不給講！如果大量AI圖合成蔣萬安的圖像不行，那賴清德一堆和馬鈴薯的豈不是都應該提告。」

吳靜怡直言，「城市治理不是政治鬥爭，老鼠也不分藍綠，但蔣萬安為什麼不願意承認自己是郭家人？又或者從姓章要改成姓蔣，這才是真正政治手段吧！你才怎麼好意鼠？」

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