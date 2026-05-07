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    首頁 > 政治

    第一任沒做到挨轟跳票 謝國樑又喊發免費電動機車：讓我連任

    2026/05/07 00:21 即時新聞／綜合報導
    基隆市長謝國樑。（資料照）

    基隆市長謝國樑。（資料照）

    尋求連任的基隆市長謝國樑近日接受專訪時，又喊出要繼續「送電動車」，但這個政見謝國樑上回選市長時就已經說過，還被質疑跳票，引來大批網友砲轟。

    謝國樑4年前選基隆市長時喊出「免費送5萬台Gogoro」的口號，但上任後公布的補助對象車款為「4萬元等級」的電動機車，並非全都是Gogoro品牌；加上補助條件多次變更，發放數量與執行速度緩慢，挨轟跳票。

    2024年地方罷團發起罷免謝國樑時，這一題也成為罷團猛攻的焦點，謝國樑迫於壓力一度表現出積極的樣子，但去年底指稱中央補助縮水且地方財政拮据，今年起暫停受理新的申請案，引發批評聲浪。

    而近日他接受媒體專訪又提起「免費電動車計畫」說，這個計畫是他首任重要的政見，雖然今年暫停，但還是有受到市民好評，會持續推進，希望市民朋友讓他連任好延續市政，讓電動車續發。

    對此，粉專「打馬悍將粉絲團」發文說：「上次選市長，謝國樑就說要發免費電動機車了，結果沒做到，現在還能拿出來，再當一次政見……基隆人還會再上當嗎？第一次看到這種，把自己政見回收再利用的。」

    網友們則紛紛留言，「又來這招，基隆人真的被騙不怕嗎？」、「就看基隆人的智商有多少了」、「基隆的智商考試又來囉」、「國民黨當官好容易，用嘴巴說說就好」、「送電動車了無新意，現在流行普發現金！」、「怎麼不說讓我連任每人送一間房子，既然要吹牛了乾脆吹大一點，反正不可能實現」、「很多人愛被騙」。

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