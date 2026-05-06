為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    揭北市「12年未做鼠類調查」 苗博雅批市府沒科學數據「抓瞎」

    2026/05/06 20:09 記者甘孟霖／台北報導
    台北市議員苗博雅質詢指出，台北市並未有科學數據說明老鼠數量。（記者張嘉明攝）

    台北市議員苗博雅質詢指出，台北市並未有科學數據說明老鼠數量。（記者張嘉明攝）

    台北鼠患議題延燒，台北市長蔣萬安昨（5）日為此也親自召開記者會說明防鼠措施。社民黨籍市議員苗博雅今質詢指出，台北市並未有科學數據說明老鼠數量，但過去前市長郝龍斌市府就有進行鼠類調查，卻在2015年停止計畫，12年來都沒有再調查。蔣萬安說，專家意見認為過去的評估方式不夠精確，也希望中央能制定一致的監測模型。

    苗博雅表示，從北市府的記者會中，沒有看到任何專業科學的數據，而市府目前僅透過1999進線回報見鼠，表示老鼠數量有下降，但這並不夠科學。

    蔣萬安回應，市府有詢問中央，目前連中央也沒有監測模型，希望能有一致的標準。

    苗博雅批評，蔣萬安不是很愛請教前市長嗎？台北市2007年郝龍斌市長時期，環保局就做過估算老鼠族群數量，當時每年進行密度調查，每個行政區選48戶，全市共480戶，再來透過公式推估北市老鼠數量。

    苗博雅指出，但這個計畫在2015年就被取消，現在每年僅編列數量買捕鼠籠，卻沒有進行調查，市府現在沒有評估，卻說老鼠數量變少，這是在抓瞎，專家也示警，老鼠是夜行性動物，白天見鼠代表老鼠密度可能已經升高，北市12年都沒有進行老鼠數量調查，市府還要推鼠類偵防師，是要偵防什麼？他要求，北市應立即恢復專業科學調查，監測鼠類密度數量。

    蔣萬安強調，市府與專家討論，認為20年前的方法不夠精確，所以環保局也採納建議，並希望中央能訂出一致的監測做法。

    苗博雅反批，既然專家認為不夠精確，為什麼鼠類調查中斷12年，都沒有新方法？還是北市府太小看國內專家？

    北市環保局長徐世勲表示，目前全國並沒有監測鼠類數量的模型，也沒有對於鼠患的明確定義，呼籲中央政府還是儘快建立全國鼠類監測模型。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播