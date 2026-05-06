揭北市「12年未做鼠類調查」 苗博雅批市府沒科學數據「抓瞎」

台北市議員苗博雅質詢指出，台北市並未有科學數據說明老鼠數量。（記者張嘉明攝）

台北鼠患議題延燒，台北市長蔣萬安昨（5）日為此也親自召開記者會說明防鼠措施。社民黨籍市議員苗博雅今質詢指出，台北市並未有科學數據說明老鼠數量，但過去前市長郝龍斌市府就有進行鼠類調查，卻在2015年停止計畫，12年來都沒有再調查。蔣萬安說，專家意見認為過去的評估方式不夠精確，也希望中央能制定一致的監測模型。

苗博雅表示，從北市府的記者會中，沒有看到任何專業科學的數據，而市府目前僅透過1999進線回報見鼠，表示老鼠數量有下降，但這並不夠科學。

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蔣萬安回應，市府有詢問中央，目前連中央也沒有監測模型，希望能有一致的標準。

苗博雅批評，蔣萬安不是很愛請教前市長嗎？台北市2007年郝龍斌市長時期，環保局就做過估算老鼠族群數量，當時每年進行密度調查，每個行政區選48戶，全市共480戶，再來透過公式推估北市老鼠數量。

苗博雅指出，但這個計畫在2015年就被取消，現在每年僅編列數量買捕鼠籠，卻沒有進行調查，市府現在沒有評估，卻說老鼠數量變少，這是在抓瞎，專家也示警，老鼠是夜行性動物，白天見鼠代表老鼠密度可能已經升高，北市12年都沒有進行老鼠數量調查，市府還要推鼠類偵防師，是要偵防什麼？他要求，北市應立即恢復專業科學調查，監測鼠類密度數量。

蔣萬安強調，市府與專家討論，認為20年前的方法不夠精確，所以環保局也採納建議，並希望中央能訂出一致的監測做法。

苗博雅反批，既然專家認為不夠精確，為什麼鼠類調查中斷12年，都沒有新方法？還是北市府太小看國內專家？

北市環保局長徐世勲表示，目前全國並沒有監測鼠類數量的模型，也沒有對於鼠患的明確定義，呼籲中央政府還是儘快建立全國鼠類監測模型。

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