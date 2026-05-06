鄭麗文嗆軍購「空白授權」 賴清德駁：已3次報告絕無黑箱

兼任民進黨主席的總統賴清德強調，國防部已透過2次機密專報、以及1次全案規劃報告，向立法院進行詳細說明軍購條例，絕不存在任何黑箱疑慮。（資料照）

國民黨主席鄭麗文今（6日）表示，民進黨堅持1.25兆元軍購預算，但國民黨不可以空白授權、給予鉅額空白支票，換來貪污腐敗的空間。兼任民進黨主席的總統賴清德強調，國防部已透過2次機密專報、以及1次全案規劃報告，向立法院進行詳細說明，絕不存在任何黑箱疑慮。

賴清德今天下午在民進黨中常會指出，立法院今天下午再度召開國防特別預算條例草案的黨團協商會議，行政院提出的國防特別預算條例，是國防部依據整體國家戰略需求，以及國內產業發展布局，並經與美方多次討論、評估後，所提出具整體性與系統性的規劃，除軍購外，也納入商購與委製等多元途徑。

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賴清德說，在商購部分，包括「AI輔助情報決策模組」有助提升作戰決策與精準情報分析能力；「可攜式無人機反制系統」則可強化國軍在防禦階段的無人機反制能力，維護部隊安全與整體戰力。

在委製部分，賴清德表示，包含中研院研發的「強弓中程反彈道飛彈」，用以建構分層防禦、提升整體防空攔截能力；以及「銳鳶二型海搜無人機」、「濱海攻擊型無人機」等各式無人載具，強化遠程火力的精準打擊與戰場偵蒐能力。

賴清德直言，反觀在野黨提出的版本，不論是3800億元加N，或是8000億元方案，不僅規模明顯不足，更缺乏商購與委製的完整規劃。這不但會影響國防戰力整體提升，也將衝擊包括無人機在內的國防自主研發能量。

至於在野黨質疑所謂「空白授權」與「採購內容不明」，賴清德說，國防部已經透過2次機密專報，以及1次全案規劃報告，向立委進行詳細說明。更重要的是，條例通過後，行政院仍須依法編列特別預算，送交立法院逐案審議，接受完整監督，絕不存在任何黑箱疑慮。

賴清德並呼籲，朝野各黨應以國家安全為優先，支持完整、不打折的行政院版本，讓各項建軍工作得以穩定前進，為台灣的安全與發展奠定更堅實基礎。

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