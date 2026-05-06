為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文放鳥自民黨訪團 劉哲瑋怒轟：可以確認國民黨是故意的

    2026/05/06 18:54 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    有媒體指稱，國民黨主席鄭麗文因「行程太滿」，放鳥日本自民黨青年局訪團，甚至引發日方不滿。對此，教師劉哲瑋批評，「可以確認，國民黨是故意的，故意破壞台灣跟其他國家的關係」。

    劉哲瑋在臉書發文表示，4月29日國民黨原訂要到台灣的邦交國帛琉考察，結果帶隊的國民黨立委黃仁卻臨時取消行程。外交部都已協助安排行程，並訂好機票和飯店，導致1人浪費公帑約20幾萬。最扯的是，原已安排要接見他們的帛琉總統惠恕仁，國民黨一行直接放鳥帛琉總統，這絕對傷害台灣的國際形象。「身為台灣人，對帛琉感到很抱歉」。

    劉哲瑋指出，現在日本自民黨青年局幹部訪台團自2日起至6日組團訪台，原先訪團按照過往慣例，擬拜會國民黨主席鄭麗文，但鄭麗文突另有安排。日方訪團一度表示「副主席也可以」，但遭黨中央稱「沒必要」，據傳讓自民黨相當不滿。他無奈表示，「身為台灣人，對日本感到非常抱歉」。

    劉哲瑋怒轟，花我們納稅錢訂機票、飯店，結果全部爽約，浪費全民納稅錢，又連續放鳥台灣邦交國與重要盟友，這就是國民黨。當台灣總統出訪受阻，全國對中共感到憤慨之時，竟然有政黨感到開心，似乎恨不得台灣總統繼續被羞辱，這就是國民黨。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播