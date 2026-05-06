鄭麗文放鳥自民黨訪團 劉哲瑋怒轟：可以確認國民黨是故意的

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

有媒體指稱，國民黨主席鄭麗文因「行程太滿」，放鳥日本自民黨青年局訪團，甚至引發日方不滿。對此，教師劉哲瑋批評，「可以確認，國民黨是故意的，故意破壞台灣跟其他國家的關係」。

劉哲瑋在臉書發文表示，4月29日國民黨原訂要到台灣的邦交國帛琉考察，結果帶隊的國民黨立委黃仁卻臨時取消行程。外交部都已協助安排行程，並訂好機票和飯店，導致1人浪費公帑約20幾萬。最扯的是，原已安排要接見他們的帛琉總統惠恕仁，國民黨一行直接放鳥帛琉總統，這絕對傷害台灣的國際形象。「身為台灣人，對帛琉感到很抱歉」。

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劉哲瑋指出，現在日本自民黨青年局幹部訪台團自2日起至6日組團訪台，原先訪團按照過往慣例，擬拜會國民黨主席鄭麗文，但鄭麗文突另有安排。日方訪團一度表示「副主席也可以」，但遭黨中央稱「沒必要」，據傳讓自民黨相當不滿。他無奈表示，「身為台灣人，對日本感到非常抱歉」。

劉哲瑋怒轟，花我們納稅錢訂機票、飯店，結果全部爽約，浪費全民納稅錢，又連續放鳥台灣邦交國與重要盟友，這就是國民黨。當台灣總統出訪受阻，全國對中共感到憤慨之時，竟然有政黨感到開心，似乎恨不得台灣總統繼續被羞辱，這就是國民黨。

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