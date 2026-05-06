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    首頁 > 政治

    丟立委告中選會聲請停止執行 李貞秀吞敗

    2026/05/06 16:54 記者翁靖祐／台北報導
    李貞秀提行政訴訟告中選會吞敗。（資料照）

    李貞秀提行政訴訟告中選會吞敗。（資料照）

    中配李貞秀因被民眾黨除名喪失立委資格，中選會隨後公告成大法律系教授許忠信遞補當選。對此，李貞秀憤而對中選會、立法院提出行政訴訟，請求確認公告無效、撤銷公告並聲請「停止執行原處分」。台北高等行政法院審酌後，認為李未循訴願程序，便向法院提出聲請，欠缺權利保護必要，聲請無理由，於今日駁回李的聲請，可抗告。

    李貞秀因在直播中爆料新竹市長高虹安收700萬元等事，遭到中評會於4月13日決議開除黨籍，並因此喪失不分區立委身分，並由成大法律系教授許忠信遞補當選。4月22日許在立法院長韓國瑜主持、大法官尤伯祥見證下，正式宣誓就職不分區立委。

    李貞秀被開除黨籍後，向台北地院聲請「定暫時狀態處分」，希望能循前立法院長王金平模式讓民眾黨的相關程序先暫停，保住其黨籍和立委之位。

    對於許忠信遞補為第11屆不分區立委當選人，李貞秀也提出行政訴訟，並於4月22日上午現身立法院，希望能將手中的行政訴訟起訴狀交給韓國瑜，藉此「攔截」許忠信的遞補，但未能如願。

    李貞秀不服中選會處分及立法院後續通知喪失立委資格的行政行為，提起行政訴訟，同時以立委任期有限為由，依行政訴訟法第116條規定，向高等行政法院聲請停止執行原處分。

    裁定理由指出，李貞秀對於中選會、立法院作成之原處分及「相關行政行為」不服，但並未循訴願程序，對該等處分停止執行，也不曾向訴願機關提出聲請，便向行政法院提出聲請，明顯欠缺權利保護必要，故認為李貞秀的聲請無理由，應予駁回。

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