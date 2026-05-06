遭疑幫黃國昌民調灌水「贏蘇巧慧」 求真民調發聲了！

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

上週新北市長藍白合公布初選民調，雖然結果毫不意外由國民黨李四川出線，但對外釋出的其中一份民調數字顯示，即便由民眾黨黃國昌出線，也有機會贏民進黨蘇巧慧，引發外界熱議。不少人懷疑幫黃國昌灌水的就是上回總統大選曾飽受質疑的「求真民調」，但「求真民調」近日發聲駁斥，強調他們並沒有參與新北市長藍白整合民意調查。

新北市長選舉藍白合初選採用兩家民調，上週二（4/28）黃國昌、李四川合體開記者會，據悉原本沒有要公開數字，是黃國昌主動要求，聲稱是為了讓雙方支持者清楚理解競爭過程。而放出來的數字顯示，A民調指出李四川對上蘇巧慧為34%比28.5%、黃國昌對上蘇巧慧是28.1%比31.3%；B民調則是李四川對上蘇巧慧為36.3%比24.5%、黃國昌對上蘇巧慧是28.3%比26.7%。

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其中B民調做出來的數字明顯與過去大家所熟知的民調機構所做之民調有出入，不少人馬上懷疑是被戲稱民眾黨「御用」的求真民調所為。之所以會在第一時間聯想到求真，是因為2024年總統大選期間，該民調多次做出白營候選人柯文哲位居第二，領先藍營候選人侯友宜的民調，與當時多數主流民調的數字大相逕庭，最終投票結果顯示柯文哲確實敬陪末座，阿北遭酸「假老二」。

不過求真民調董事長紀怡明本月4日發布聲明，稱求真從未接受國民黨、民眾黨或是任何第三方委託執行、承攬、轉發此次新北市長人選整合民調，因此任何指稱或暗示求真為此次民調執行單位其中一家的說法，均與事實不符。

紀怡明接著聲稱，求真的營運團隊在台灣調查業界已積累長期口碑，專業實績與誠信均可受公評。求真自成立以來，所有正式承接與執行之民意調查，都有留下紀錄，從電話抽樣、督導作業、到統計處理與結果分析等調查流程皆可供查核。

紀怡明最後還嗆，對於外界持續以「假老二」、「求假」、「假民調」等字眼散佈有關求真的不實訊息、損害公司專業信譽與商業聲譽者，他們將依法蒐證，並保留一切法律追訴權利。

求真民調發布聲明。（圖翻攝自求真民調網站）

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