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    首頁 > 政治

    國科會：科研預算編列1665億 加強AI與算力、晶創台灣方案等

    2026/05/06 15:08 記者楊媛婷／台北報導
    國科會主委吳誠文說明今年度預算。（記者楊媛婷攝）

    國科會主委吳誠文說明今年度預算。（記者楊媛婷攝）

    原應去年11月底前就應審竣的今年度預算，在藍白主導的立院刻意卡關下，各部會預算近期才開始審議，立院教育文化委員會今（6日）審查國科會今年度預算，國科會主委吳誠文表示，今年度科研預算編列1665億元，將加強AI與算力、晶創台灣方案、智慧機器人、太空科技等。

    國科會說明今年度預算，將跨部會投入AI新十大建設，將建構全民智慧生活圈、量子科技、智慧機器人、主權AI與算力等建設，並延續晶創台灣方案，將AI晶片與各種跨領域應用結合，並持續推動智慧機器人產業，隨福衛8號的首顆衛星齊柏林在去年11月29日發射，並在今年1月展開取像任務，預計2031年完成高解析度的光學遙測衛星星系布建。

    國科會進一步指出，今年度國科會也編列427億元投入基礎研究，其中科普列車等也會持續惠及更多偏鄉的學生，還有隨南科沙崙生態科學園區籌設計畫已於 去年12月獲行政院核定，將結合「大南方新矽谷推動方案」，以台南沙崙為核心，串聯嘉義、台南、高雄、屏東等地區成為半導體S廊帶，構建以AI為核心的產業生態系。

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