我官員蹲跪姿接史王母贈禮惹議 學者：他國外交禮儀不應曲解貶抑

實踐大學前校長陳振貴曾接待史國國王。（陳振貴提供）

近日網路流傳賴清德總統出訪史瓦帝尼時，官員以蹲跪姿接受史國王母恩彤碧贈禮的照片，遭質疑喪權辱國。熟知史國文化人士稱，此為他國風俗民情，不應以國內觀點貶抑。

賴清德總統日前成功突破封鎖率一行官員出訪史瓦帝尼，在拜會史瓦帝尼王母恩彤碧時，包括外交部長林佳龍、總統府秘書長潘孟安、國安會諮委黃重諺、駐史大使梁洪昇等人，分別以單腳跪姿、蹲姿等姿勢接受贈禮，引發網路熱烈討論適切性。

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對此，曾接待照顧過史國留學生，與史國國王、駐台大使密切互動多年，熟知史國文化風俗，且曾造訪史過2次的實踐大學前校長陳振貴指出，史國百姓族人私下要見國王必須下跪、而且必要時要用跪行走，這是他們的風俗民情。

陳振貴指出，我國是史國的邦交國，林佳龍部長見史國國王和王母當面單腳下跪，參見下跪在史國是正常的外交禮儀，不足為奇，不要用國內的習俗曲解貶抑部長。

陳振貴提到，自己過去擔任實踐大學校長時因為是一校之長和國王見面時，平起平坐，而當史國官員來台時，也會入鄉隨俗，外界不需擴大解讀，應對各種文化予以尊重。

實踐大學前校長陳振貴認為，應尊重他國風俗民情。（陳振貴提供）

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