柯志恩挺8000億軍購摃上鄭麗文？綠小將送暖送「勇氣」

柯志恩挺8000億軍購摃上鄭麗文？5綠小將集結送暖送柯志恩「勇氣」。（記者黃佳琳攝）

國防特別條例草案引爆朝野攻防，國民黨內部卻傳出「認知落差」疑雲。國民黨主席鄭麗文日前拋出「3800億元+N」預算，更指8000億元僅是少數意見，引發有意角逐高雄市長的立委柯志恩罕見回應「認知有誤差」。對此，無黨籍高雄市議員張博洋及民進黨議員參選人尹立、蘇致榮、蔡秉璁、吳昱鋒等人特地前往國民黨高雄市黨部向柯志恩「送暖」，並齊聲大唱梁靜茹經典歌曲《勇氣》力挺柯志恩要「拒絕黨意」。

尹立表示，母親節前夕特別有感，台灣是我們的母親，保護台灣應是基本責任。他抨擊國防預算從3800億到8000億的巨大落差，顯現國民黨決策失序，這不是討論空間，而是玩弄數字遊戲，呼籲柯志恩應拿出勇氣，清楚拒絕鄭麗文的「模糊語言」。

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蔡秉璁直指，預算不論是3800億或8000億，皆缺乏專業，政院版1.3兆才是國家安全底線；國民黨去年才在財劃法修法時「數字隨便喊」，如今國防預算彷彿又把國安當買菜討價還價。

蘇致榮則質疑，柯志恩過去面對黨內大老曾感嘆「傅崐萁哪是我能講的」，若此次再以「鄭麗文非我能講」推託，實在讓高雄市民懷疑其爭取福利的決心。

市議員張博洋砲火更酸，直言柯志恩怕被黨中央賣掉，但高雄人更怕國家安全被國民黨賣掉；這是柯志恩證明自己「這『柯』不一樣」的最好機會，希望她不要只在選情有壓力時才出來對中央「碎嘴兩句」，最後卻縮回去，應從宏觀國安角度堅持到底。

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